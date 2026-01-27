وحشت نتانیاهو از هک گوشی همراهش+ تصویر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس، منابع عبری زبان تصویری را از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی منتشر کردند که نشان می دهد وی دوربین گوشی همراه خود را با یک پوشش بسته است.

این اقدام نخست وزیر رژیم صهیونیستی از ترس هک گوشی وی در حالی صورت می گیرد که این رژیم کارنامه سیاهی در زمینه جاسوسی از کشورهای منطقه و حتی جهان با استفاده از بدافزارهای خود دارد.

به نظر می رسد هک گوشی های تلفن همراه مسئولان رژیم صهیونیستی که چندی قبل توسط گروه هکری حنظله فاش شد باعث گسترش ترس و نگرانی در میان آنها شده است.