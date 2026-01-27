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۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۰۶

وحشت نتانیاهو از هک گوشی همراهش+ تصویر

وحشت نتانیاهو از هک گوشی همراهش+ تصویر

منابع عبری زبان یک تصویر تأمل برانگیز از نخست وزیر رژیم صهیونیستی را منتشر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس، منابع عبری زبان تصویری را از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی منتشر کردند که نشان می دهد وی دوربین گوشی همراه خود را با یک پوشش بسته است.

این اقدام نخست وزیر رژیم صهیونیستی از ترس هک گوشی وی در حالی صورت می گیرد که این رژیم کارنامه سیاهی در زمینه جاسوسی از کشورهای منطقه و حتی جهان با استفاده از بدافزارهای خود دارد.

به نظر می رسد هک گوشی های تلفن همراه مسئولان رژیم صهیونیستی که چندی قبل توسط گروه هکری حنظله فاش شد باعث گسترش ترس و نگرانی در میان آنها شده است.

وحشت نتانیاهو از هک گوشی همراهش+ تصویر

کد مطلب 6732915

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    نظرات

    • IR ۱۳:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۷
      14 27
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      مرده شور خودت وگوشیتو اهل وعیالتو یکجا ببره بمیری انشاالله که جهانی از دست شما ازاد شود
    • IR ۱۴:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۷
      8 14
      پاسخ
      خدا کنم نتانیاهو یه جورایی از یه جایی بخوری تو که کاملا منجر به مرگ نابودیت بشه توطئه گرآب زیرکاه ظالم خونخوار جنایتکار. بدون ک ظلم پایدارنمیمونه
    • IR ۱۴:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۷
      8 12
      پاسخ
      نتانیاهو کودک کش از خودشم میترسه بدجور میمیره
    • IR ۱۵:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۷
      5 10
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      مرگ بر نتانیاهو کودک کش مواظب هگ گو شی و خودت باش شما زیر نظر هستید شغال آبی بزودی ناپدید میشی بدرک واسل میشی سزای عمالتو خواهی داد
    • IR ۱۶:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۷
      4 5
      پاسخ
      سگ جهنم
    • محمد IR ۰۱:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۸
      0 0
      پاسخ
      عجب طرحی زده به گوشیش! حالا حرفاش چیه با اون ژستش؟ کاش یکی از رسانه ها توضیح بدهند .

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