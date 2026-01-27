کشف پرونده کلاهبرداری سایبری در خاش

سرهنگ دوم حسینعلی نیکو، جانشین انتظامی شهرستان خاش در گفت گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی گزارش واصله از سوی مرکز حراست آموزش و پرورش و همچنین رصد فضای مجازی صفحه ای در پیام رسان تلگرام شناسایی و مشخص شد، شخص یا اشخاصی در این بستر نسبت به کلاهبرداری با ترفند فروش سوالات کنکور و آزمون نهایی اقدام که پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: کارشناسان پلیس فتای شهرستان خاش با انجام تحقیقات فنی سایبری، رصد فعالیت های این کانال جعلی در تلگرام فردی را به جرم پولشویی مبلغ حدود ۴ میلیارد ریال و معاونت در کلاهبرداری با ترفند فروش سوالات کنکور در شهرستان خاش شناسایی و دستگیر کردند.

جانشین انتظامی شهرستان خاش با بیان اینکه این پرونده حدود ۵۰شاکی دارد خاطرنشان کرد: از شهروندان درخواست می شود اطلاعات شخصی و حساب بانکی خود را در فضای مجازی در اختیار افراد ناشناس قرار نداده و قوانین مربوط به صرافی ها و مبادلات ارز دیجیتال را رعایت کرده و اگر با گروه ها، کانال ها و سایت های مدعی فروش سوالات کنکور، فروش پاسخنامه و تضمین قطعی در آزمون سراسری ورود به دانشگاه ها روبه رو شدند موارد را از طریق سامانه تلفنی ۰۹۶۳۸۰به پلیس فتا گزارش دهند.