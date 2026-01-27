سروری: ۳۵ هکتار به فضای سبز پایتخت اضافه شد

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز سروری نائب رئیس شورای شهر تهران در سیصد و نود و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه خیابان کمیل از طرح خارج شده است، اظهار کرد: در این طرح ها به مردم اجازه نمی دهیم ساخت و ساز و فروش انجام دهند و مردم در خطر فروریزش قرار می گیرند.

وی افزود: هم بزرگراه یادگار امام و هم خیابان کمیل از طرح خارج شدند.

سروری با بیان اینکه مشکل پادگان ۰۶ رفع و ۳۵ هکتار به فضای سبز پایتخت اضافه شد، گفت: باید در ساصد نیز مشکلات و موانع رفع شود که می تواند زمینه برای توسعه فضای سبز و شرکت های دانش بنیان را فراهم کند. روند حل مشکلات این پروژه کند است. اگر مسائل مربوط به آن حل شود بخشی از گره های ترافیکی آن محدوده هم باز خواهد شد. امیدواریم هرچه سریعتر خبرهای خوشی از تحویل این فضاها به مردم داشته باشیم.

مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران هم گفت: طرح خیابان کمیل دیروز در جلسه کمیسیون ماده پنج مطرح شد و خروج آن از طرح مورد موافقت تمام اعضا قرار گرفت. ما می توانیم هم در بازنگری طرح جامع و هم در مسائل موردی، طرح ها را حل و فصل کنیم.

چمران افزود: در پروژه ساصد به درختان آسیب زده شده و تعدادی از آنها خشک شد که گفتیم باید جریمه شوند. امیدواریم سریعتر طرح را پیش ببرند تا مردم بتوانند از تجهیزات و سوله های موجود استفاده کنند اما گفتند این سوله ها برای موضوعاتی دیگر رزرو شده است. اگر سوله ها به شرکت های دانش بنیان اختصاص پیدا نمی کند برای احداث مجموعه های فرهنگی و ورزشی به کار گرفته شود.