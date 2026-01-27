ریاست کمیته اقتصادی مجمع مجالس آسیایی در سال ۲۰۲۶ به ایران واگذار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن زنگنه رئیس گروه پارلمانی مجمع مجالس آسیایی (APA) مجلس شورای اسلامی، در حاشیه نشست مجمع عمومی شانزدهمین اجلاس APA در منامه بحرین، با اشاره به ترکیب آینده اعضای هیئت رئیسه این مجمع، گفت: در این دوره، کشور بحرین ریاست مجمع را بر عهده گرفت و ریاست کمیته اقتصادی به جمهوری اسلامی ایران واگذار شد.
وی افزود: این موضوع به آن معناست که در سال ۲۰۲۶ جمهوری اسلامی ایران میزبان حدود ۶۰ نشست و فعالیت کمیته اقتصادی مجمع مجالس آسیایی خواهد بود که از نظر سیاسی و اقتصادی اهمیت بالایی دارد، چرا که کمیته اقتصادی مهمترین کمیته مجمع بینالمجالس آسیایی محسوب میشود و کشورها بهراحتی حاضر به واگذاری ریاست آن نیستند.
زنگنه ادامه داد: با توجه به اینکه کشور بحرین در دوره جاری ریاست این کمیته را بر عهده داشت، در سال پیشرو ریاست کمیته اقتصادی به طور رسمی از بحرین به جمهوری اسلامی ایران منتقل خواهد شد. کمیته بودجه نیز در اختیار کشور قطر باقی ماند.
رئیس گروه پارلمانی APA مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کمیته فرهنگی ـ اجتماعی نیز با رایزنیهای صورتگرفته از سوی دبیرخانه و با حمایت جمهوری اسلامی ایران به کشور تاجیکستان واگذار شد که با توجه به نزدیکیهای زبانی و فرهنگی تاجیکستان با ایران، این موضوع فرصت مناسبی برای تقویت همکاریهای فرهنگی در سطح مجمع خواهد بود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در خصوص کمیته سیاسی نیز کشور پاکستان اعلام آمادگی کرد و مقرر شد پس از انجام رایزنیهای نهایی با اسلامآباد، ریاست این کمیته به صورت رسمی برای سال ۲۰۲۶ به پاکستان واگذار شود، بنابراین ترکیب رئیس، نواب رئیس و رؤسای کمیتههای تخصصی مجمع مجالس آسیایی برای سال ۲۰۲۶ به طور کامل مشخص شد.
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