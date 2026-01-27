  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۰:۴۸

وینگر مقدونیه‌ای راهی مس رفسنجان شد

وینگر مقدونیه‌ای راهی مس رفسنجان شد

با اعلام باشگاه مس رفسنجان، استفان آشکوفسکی با عقد قراردادی شاگرد مجتبی جباری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه مس رفسنجان، در ادامه فعالیت‌های باشگاه در نقل و انتقالات زمستانی استفان آشکوفسکی وینگر ۳۳ ساله مقدونیه‌ای با نظر کادر فنی با عقد قراردادی تا پایان فصل به مس پیوست.

آشکوفسکی که تاکنون ۴۰ بار پیراهن تیم ملی مقدونیه را پوشیده در نیم‌فصل نخست برای تیم رادنیکی نیس صربستان در ده مسابقه به میدان رفته بود.

او سابقه بازی در سطح نخست لیگ‌های هلند، مقدونیه، ترکیه، بلغارستان، صربستان، یونان، ارمنستان و رومانی را در کارنامه دارد.

آشکوفسکی همچنین با تیم پارتیزان بلگراد قهرمان لیگ برتر صربستان و با تیم سپسی OSK قهرمان جام حذفی و سوپرکاپ رومانی شده است.

کد مطلب 6732849

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها