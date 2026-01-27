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۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۰۱

تخصیص۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ماده ۵۶ برای تکمیل آبرسانی در مازندران

تخصیص۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ماده ۵۶ برای تکمیل آبرسانی در مازندران

ساری - مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران از اخذ مجوز پرداخت تسهیلات ماده ۵۶ به ارزش ۵۰۰ میلیارد تومان برای پیشبرد طرح آبرسانی شهرهای گروه «الف» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر داوودیان صبح سه شنبه در جریان بازدید مشترک از تصفیه‌خانه شهرهای گروه «الف» با حضور مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران و نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر نقش این طرح در تأمین آب شرب پایدار و بهداشتی شهرهای مرکزی استان، اظهار کرد: تصفیه‌خانه مذکور در سال ۱۴۰۰ با حدود دو سوم ظرفیت اسمی به بهره‌برداری رسید و با تکمیل واحدهای باقیمانده، ظرفیت آن از هزار لیتر بر ثانیه به هزار و ۵۰۰ لیتر بر ثانیه افزایش خواهد یافت.

وی با اشاره به نیاز اعتباری این پروژه افزود: برای تکمیل عملیات اجرایی و ارتقای ظرفیت تصفیه، حدود یک‌هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است که تلاش می‌کنیم از محل منابع مختلف تأمین شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران، تکمیل واحدهای فرآیندی، دیوارکشی، محوطه‌سازی و احداث ساختمان‌های بهره‌برداری و اداری را از مهم‌ترین اقدامات باقی‌مانده این تصفیه‌خانه عنوان کرد.

داوودیان همچنین با اشاره به اجرای خط انتقال آب به فریدونکنار به‌عنوان بخش پایانی طرح آبرسانی شهرهای گروه «الف»، گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده، مجوز دریافت تسهیلات ماده ۵۶ به مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان برای این طرح اخذ شده و مراحل قانونی جذب این منابع در حال انجام است.

وی خاطرنشان کرد: در سال جاری نیز ۴۱۰ میلیارد تومان اعتبار برای طرح آبرسانی شهرهای گروه «الف» تخصیص و هزینه شده و با تأمین منابع مالی جدید، روند اجرای پروژه شتاب بیشتری خواهد گرفت.

کد مطلب 6732882

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