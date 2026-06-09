به گزارش خبرنگار مهر، حیدر داوودیان پیش از ظهر سه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران افزود: سازمان برنامه و بودجه کشور مجوز پرداخت تسهیلات ماده ۵۶ به مبلغ پنج هزار میلیارد ریال معادل ۵۰۰ میلیارد تومان را برای افزایش سرعت اجرای طرح آبرسانی به ساری و میاندورود صادر کرده است.

داوودیان افزود: با مدیریت و پیگیری استاندار مازندران و نماینده شهرستان ساری در مجلس، علاوه بر دریافت موافقت اصولی از سازمان برنامه و بودجه کشور، موافقت اصولی بانک ملت نیز دریافت شده است. در حال حاضر در مرحله انعقاد تفاهمنامه با بانک ملت و دریافت تضمین از سازمان برنامه و بودجه کشور هستیم.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مازندران درباره اقدامات انجام شده این طرح گفت: عملیات تکمیلی تصفیه خانه شامل تجهیز اتاق مانیتورینگ و نصب سرورها، پیگیری خرید زمین برای اجرای خط انتقال و اجرای ۳۰۰ متر از خط انتقال تا کنون انجام شده است.

داوودیان خاطرنشان کرد: تکمیل تصفیه خانه ساری با راه‌اندازی سیستم کنترل، تله‌متری و اتوماسیون، اجرای خط انتقال آب به شهرستان میاندورود به طول ۱۱ کیلومتر با لوله فولادی به قطر ۵۰۰ میلیمتر و ساخت دو مخزن ۱۵ هزار و ۱۰ هزار متر مکعبی از جمله اقداماتی است که در قالب این طرح باید انجام شود.

وی تاکید کرد: تکمیل این طرح سبب تامین آب آشامیدنی میاندورود به میزان ۱۰۰ لیتر بر ثانیه خواهد شد.

داوودیان در پایان یادآور شد: در مصوبات سفر رئیس جمهور نیز مبلغ ۱۴۰۰ میلیارد تومان برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده بود و اکنون نیز ۵۰۰ میلیارد تومان دیگر از محل تسهیلات بانکی ماده ۵۶ به این طرح اختصاص یافته است.