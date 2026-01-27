به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمد حسن ذاکری پیش از ظهر سه شنبه در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای برگزاری جشنهای نیمه شعبان در استان قم با اشاره به پیشبینی حضور گسترده زائران و میهمانان در قم در ایام نیمه شعبان، بیان کرد: ستاد تسهیلات زائرین استان تمهیدات لازم را برای اسکان، پذیرایی و خدماترسانی مناسب به زائران در نظر گرفته و این خدمات تا پایان مراسم ادامه خواهد داشت.
ذاکری خاطرنشان کرد: استان قم آمادگی دارد با اجرای برنامههای متنوع، منسجم و مردمپایه، جشنهای نیمه شعبان امسال را به رویدادی فراتر از سطح محلی تبدیل کند و جلوهای اثرگذار از مشارکت مردمی و همبستگی اجتماعی را به نمایش بگذارد.
وی سیاستگذاری امسال بر مبنای رویکرد محلهمحوری و تقویت نقش مردم در طراحی و اجرای برنامهها صورت گرفته و تلاش شده است جشنها از حالت متمرکز خارج شده و در پهنه محلههای شهری گسترش یابد.
وی با بیان اینکه این رویکرد با تأکید ستاد ملی اعیاد شعبانیه دنبال میشود، افزود: در همین راستا، برنامهریزی جامعی برای احیای آیینهای سنتی، خودجوش و مردمی در محلههای مختلف شهر قم انجام شده تا مشارکت اجتماعی شهروندان در این مناسبت بزرگ دینی افزایش یابد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم با اشاره به شکلگیری ساختارهای اجرایی در این زمینه، گفت: با عنایت تولیت مسجد مقدس جمکران، کمیته مردمی نیمه شعبان با هدف ساماندهی و هدایت حرکتهای مردمی در سطح محلهها تشکیل شده و هماهنگی لازم برای انسجامبخشی به فعالیتهای مردمی صورت گرفته است.
وی ادامه داد: سازمان فرهنگی هنری شهرداری قم نیز با بهرهگیری از ظرفیتهای محلی و مشارکت فعال شهروندان، مسئولیت طراحی و اجرای برنامههای شاد، معنوی و متناسب با بافت اجتماعی محلهها را بر عهده دارد تا جشنها رنگ و بوی مردمیتری به خود بگیرد.
توزیع متوازن برنامههای نیمه شعبان در محلهها بهویژه مناطق کمتر برخوردار و حاشیهای
ذاکری با اشاره به برگزاری مراسم محوری نیمه شعبان در سطح شهر، تصریح کرد: برنامه اصلی این ایام همچون سالهای گذشته در بلوار پیامبر اعظم(ص) برگزار خواهد شد و پیشبینی میشود این مراسم با حضور گسترده مردم و با شکوهی افزونتر از دورههای قبل همراه باشد، اما در کنار آن، توزیع متوازن برنامهها در محلهها بهویژه مناطق کمتر برخوردار و حاشیهای بهطور ویژه مورد توجه قرار گرفته است.
وی هدف از این توزیع را فراهمسازی امکان مشارکت حداکثری شهروندان دانست و افزود: تلاش شده است همه اقشار جامعه، فارغ از محل سکونت، بتوانند در فضای جشنهای نیمه شعبان سهیم باشند و از برنامههای متنوع این ایام بهرهمند شوند.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم در بخش دیگری از سخنان خود به پیوند معنوی جشنهای نیمه شعبان با راهپیمایی ۲۲ بهمن اشاره کرد و گفت: برنامهریزیها به گونهای انجام شده که شور و نشاط ایجادشده در این ایام، زمینهساز حضور پررنگ و معنادار مردم در راهپیمایی یومالله ۲۲ بهمن باشد و این انرژی اجتماعی به بزرگترین اجتماع مردمی سال منتقل شود.
نظر شما