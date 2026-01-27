به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی خراسان جنوبی، معاون گردشگری، سرمایه گذاری و تامین منابع اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گفت: گواهینامه آیین کف‌زنی در تقویم رویدادهای گردشگری جمهوری اسلامی ایران با شماره ۲۰۴۰۹۱۲۳۵ به ثبت رسید و به خراسان جنوبی ابلاغ شد.

عرب افزود: قدمت آیین کف‌زنی به بیش از صد سال می‌رسد و این آئین و مراسم به شماره ۸۱۵ در چهارم بهمن ۱۳۹۱ در فهرست آثار معنوی کشور به ثبت رسیده بود.

وی گفت: کف‌زنی یا کف درست کردن در اصطلاح محلی، یک ماده غذایی و سنتی ویژه خراسان جنوبی است و در اکثر روستاها و شهرهای استان در زمستان و معمولا شب چله انجام می‌شود.

معاون اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان افزود: هنگام برگزاری مراسم کف‌زنی، تمامی افراد فامیل دور هم جمع می‌شوند و این آیین با خواندن اشعار سنتی و دایره نوازی بصورت جمعی همراه است.

عرب با اشاره به اینکه ثبت رویدادهای گردشگری در معرفی خرده فرهنگ‌ها در سطح ملی و بین المللی درمیان مدت تاثیر بسزایی دارد، افرود: آیین کف‌زنی بسیار مورد اقبال گردشگران واقع شده است و این رویداد با هدف شناساندن بخشی از فرهنگ کهن استان به گردشگران برگزار می‌شود.