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۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۰

۳۰ طرح جدید حوزه گردشگری خراسان جنوبی در دست بررسی است

۳۰ طرح جدید حوزه گردشگری خراسان جنوبی در دست بررسی است

بیرجند- معاون گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی گفت: در حال حاضر بیش از ۳۰ طرح جدید حوزه گردشگری در دست بررسی است که نشان از اقبال جوامع دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عرب صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به ظرفیت‌های متنوع و رو به رشد گردشگری در استان، اظهار کرد: در ماه‌های اخیر استقبال قابل توجهی از سوی جوامع محلی برای سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری صورت گرفته و این روند، نشان‌دهنده افزایش آگاهی عمومی نسبت به فرصت‌های اقتصادی این صنعت است.

معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و تامین منابع اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه این میزان استقبال بیشتر در زمینه بهره‌برداری از تأسیسات اقامتی بوم‌گردی، اردوگاه گردشگری، سفره‌خانه سنتی و مجتمع گردشگری بوده است، تصریح کرد: حوزه‌هایی که علاوه بر بازدهی اقتصادی مناسب، می‌توانند نقش مهمی در رونق مناطق کمتر برخوردار ایفا کنند.

وی ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۳۰ درخواست جدید در این زمینه در دست بررسی است که در صورت بهره‌برداری از این تأسیسات، بیش از ۲۰۰ نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم مشغول به کار خواهند شد.

عرب با تاکید بر اینکه سرمایه‌گذاری جوامع محلی در گردشگری، یک الگوی موفق توسعه پایدار به شمار می‌رود، بیان کرد: مشارکت مردم بومی در این حوزه نه تنها به ایجاد اشتغال و افزایش درآمد خانوارها کمک می‌کند، بلکه موجب حفظ هویت فرهنگی، تقویت اقتصاد محلی، جلوگیری از مهاجرت روستاییان و توزیع متوازن ثروت در سطح استان می‌شود.

معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و تامین منابع اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی تصریح کرد: جوامع محلی به دلیل آشنایی با ظرفیت‌ها، فرهنگ، آداب و رسوم و نیازهای منطقه، می‌توانند خدماتی اصیل‌تر و با کیفیت‌تر به گردشگران ارائه دهند.

عرب ادامه داد: همین موضوع، مزیت رقابتی مهمی برای توسعه گردشگری در خراسان جنوبی محسوب می‌شود.

وی اظهارکرد: حمایت از طرح‌های سرمایه‌گذاری محلی، یکی از اولویت‌های این اداره‌کل است و تلاش می‌شود با تسهیل فرآیندهای اداری و ارائه مشاوره‌های تخصصی، مسیر ورود مردم به صنعت گردشگری هموارتر شود.

عرب در مورد مزایای سرمایه‌گذاری جوامع محلی در گردشگری گفت: ایجاد اشتغال پایدار برای ساکنان منطقه، افزایش درآمد خانوارهای محلی، جلوگیری از مهاجرت نیروی کار روستایی و عشایری، حفظ و معرفی فرهنگ، آداب و سنت‌های بومی از جمله این مزایا است.

وی تصریح کرد: همچنین به رونق کسب‌وکارهای جانبی مانند صنایع‌دستی، حمل‌ونقل و فروش محصولات محلی، تقویت حس تعلق و مشارکت اجتماعی، توزیع عادلانه‌تر منافع گردشگری در سطح استان و افزایش ماندگاری گردشگر و ارتقای کیفیت خدمات به دلیل آشنایی بومیان با منطقه از دیگر مزایای سرمایه‌گذاری جوامع محلی در گردشگری است.

کد مطلب 6872955

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