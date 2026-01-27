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۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۴:۱۷

کشف دو دستگاه گنج یاب غیرمجاز در کرج

کشف دو دستگاه گنج یاب غیرمجاز در کرج

کرج_فرمانده انتظامی شهرستان کرج از کشف دو دستگاه گنج یاب غیرمجاز در ‌بازرسی از یک خانه مسکونی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پیمان گودرزی اظهار کرد: ماموران کلانتری ۳۵ نساء به اخباری مبنی بر فعالیت های مجرمانه فردی در کیلومتر ۴۰ جاده چالوس دست یافتند.

وی افزود: ماموران با شناسایی متهم و پس از اطمینان از صحت موضوع با هماهنگی قضائی وارد عمل شدند و در بازرسی از خانه متهم دو دستگاه گنج یاب را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرج تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.

سرهنگ گودرزی با اعلام این که میراث فرهنگی مربوط به پیشینه تاریخی هر ملت و قومی است و باید به عنوان میراث آیندگان حفظ شود، از شهروندان خواست، در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اعلام کنند.

کد مطلب 6733154

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