کشف دو دستگاه گنج یاب غیرمجاز در کرج

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پیمان گودرزی اظهار کرد: ماموران کلانتری ۳۵ نساء به اخباری مبنی بر فعالیت های مجرمانه فردی در کیلومتر ۴۰ جاده چالوس دست یافتند.

وی افزود: ماموران با شناسایی متهم و پس از اطمینان از صحت موضوع با هماهنگی قضائی وارد عمل شدند و در بازرسی از خانه متهم دو دستگاه گنج یاب را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرج تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.

سرهنگ گودرزی با اعلام این که میراث فرهنگی مربوط به پیشینه تاریخی هر ملت و قومی است و باید به عنوان میراث آیندگان حفظ شود، از شهروندان خواست، در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اعلام کنند.