به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم جلیلی گفت: سه دستگاه گنج‌یاب به همراه متعلقات آن با همکاری نیروی انتظامی و با مساعدت یگان حفاظت کشف و ضبط شد.

وی افزود: در پی اقدامات انجام‌شده، پرونده متهمان تشکیل و پس از طی مراحل قانونی، دستگاه‌ها به دستور مقام قضائی ضبط و برای رسیدگی و تحویل به میراث‌فرهنگی شهرستان ارائه شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ملایر با اشاره به ضوابط قانونی اظهار کرد: ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از هرگونه دستگاه فلزیاب و همچنین ورود آن به کشور، منوط به اخذ مجوز از وزارت میراث‌فرهنگی است.

وی ادامه داد: متخلفان علاوه بر ضبط و مصادره دستگاه، مطابق مقررات قانونی محکوم می‌شوند و در صورتی که از این دستگاه‌ها در حفاری غیرمجاز با هدف کشف اموال فرهنگی و تاریخی استفاده شود، افزون بر مجازات‌های دیگر، به حبس از یک تا سه سال نیز محکوم خواهند شد.

جلیلی بیان کرد: یگان حفاظت این اداره با همکاری نیروی انتظامی، بسیج و اعضای انجمن میراث‌فرهنگی، به صورت مستمر آثار و اموال تاریخی را رصد کرده و در برخورد با سوداگران و حفارگران غیرمجاز، اقدامات لازم را با حمایت دستگاه قضائی انجام خواهد داد.

وی در پایان از زحمات نیروی انتظامی شهرستان ملایر برای صیانت و حفاظت از میراث‌فرهنگی قدردانی کرد.