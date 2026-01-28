پذیرش طلاب در رشته تبلیغ فرهنگ جهاد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مرکز تخصصی که تحت اشراف و مدیریت آیت‌الله احمد عابدی استاد سطح خارج حوزه علمیه قم است، در رشته تبلیغ فرهنگ جهاد در مقطع تحصیلی سطح سه از میان طلاب پذیرش می‌کند.

اتمام پایه ۸، قبولی در مصاحبه علمی، تعهد به اختصاص وقت کافی برای تحصیل در طول دوره، دارابودن شرایط عمومی و اختصاصی دفترچه مراکز تخصصی و داشتن روحیه و انگیزه کافی برای فعالیت‌های علمی و تبلیغی در عرصه جهاد و شهادت از جمله شرایط پذیرش طلاب است.

در این مرکز تخصصی علاوه بر بهره گیری از اساتید مطرح حوزه علمیه، به تقویت دروس ادبیات، فقه و اصول طلاب با توجه به کارآمدی تحصیل حوزوی اهتمام جدی می‌شود.

از جمله مزایای دیگر تحصیل در مرکز تخصصی امام خامنه‌ای، محوریت اندیشه امامین انقلاب اسلامی، تربیت استاد و پژوهشگر از میان فارغ التحصیلان، دسترسی به کتابخانه و بانک اطلاعات تخصصی، برنامه های فرهنگی ویژه دانش پژوهان و خانواده‌های آنها و حمایت از فعالیت‌های علمی و پژوهشی طلاب است.

سئوالات مصاحبه علمی طلاب از منابع فرائد الاصول محدوده استصحاب، تحریرالوسیله امام خمینی(ره) کتاب الدفاع و انسان ۲۵۰ ساله مقام معظم رهبری خواهد بود.