کاظمی: باید آموزش و پرورش استثنایی در تمام مدارس فراگیر شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش، صبح امروز، سه شنبه ۷ بهمن ماه در جلسه هیئت امنای سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور که با حضور رئیس سازمان بهزیستی کشور، اعضای شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش و اعضای هیئت امنا برگزار شد، با اشاره به فراز و فرودهای این حوزه از بدو تأسیس، گفت: آموزش و پرورش استثنایی همواره یکی از حوزههای مهم نظام تعلیم و تربیت بوده و آمارها نشان میدهد که روز به روز باید توجه بیشتری به این بخش صورت گیرد.
وی با تأکید بر نگاه راهبردی به آموزش و پرورش استثنایی، افزود: هیچ فردی نباید نسبت به این حوزه بیتفاوت باشد، زیرا افراد با نیازهای ویژه هیچ تفاوتی با سایر افراد جامعه ندارند و باید از تمام حقوق برابر برخوردار باشند. این رویکرد باید به یک رویه ثابت در نظام آموزشی تبدیل شود.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به ضرورت اجرای برنامههای تدوینشده، گفت: برنامههای خوبی در این حوزه وجود دارد، اما فاصله میان برنامه و اجرا باید کاهش یابد. آموزش باید فراگیر، همهجانبه و مبتنی بر ارائه خدمات مناسب به همه مخاطبان باشد.
کاظمی سازمان آموزش و پرورش استثنایی را نماد عدالت در وزارت آموزش و پرورش دانست و از بازنگری در نظام سنجش با رویکرد مداخله زودهنگام، شخصیسازی روشهای مداخله آموزشی و اصلاح ارزیابی مراکز سنجش اختلالات یادگیری خبر داد.
وی همچنین از امضای تفاهمنامه با بنیاد مستضعفان برای حمایت از دانشآموزان با نیازهای ویژه، بازنگری ساختار و شرح وظایف واحدهای آموزش استثنایی در مناطق کشور، توجه ویژه به جذب نیروی انسانی متخصص و تمرکز مأموریتهای پژوهشکده آموزش و پرورش استثنایی خبر داد.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به توسعه آموزش فراگیر، گفت: بهترین رویکرد این است که آموزش و پرورش استثنایی در تمام مدارس فراگیر شود و دانشآموزان با نیازهای ویژه در کنار دانشآموزان عادی تحصیل کنند تا تعامل اجتماعی و پذیرش تفاوتها تقویت شود.
وی اجرای طرح پایلوت برگزاری کلاسهای دانشآموزان با نیازهای ویژه در مدارس عادی را از برنامههای وزارت آموزش و پرورش عنوان کرد و افزود: مدیران مدارس موظف به مناسبسازی فضاهای آموزشی هستند و مدارس جدید و موجود باید برای حضور دانشآموزان با نیازهای ویژه بهسازی و بازنگری شوند.
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