فضای آموزشی مدارس استثنایی همدان کافی نیست

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، حسن قهرمانی مطلق یکشنبه در نشستی با مدیران مدرسه استثنایی همدان با تأکید بر اینکه کار معلمان استثنایی با فعالیت در مدارس عادی متفاوت است، خاطر نشان کرد: معلمان و مدیران باید مراقب باشند تا خدمت به دانش آموزان استثنایی به امری عادی تبدیل نشود.

قهرمانی مطلق با تاکید بر تقویت ارتباط معلمان با دانش آموزان و والدین آنها، اظهار داشت: فعالان در این مدارس باید پیشنهادات و درخواست های خود را به مدیران استان همدان اعلام کنند تا در راستای رفع آن اقدام شود.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی همدان نیز گفت: آموزش فراگیر دانش آموزان با نیازهای ویژه رویکرود کلی سازمان است که در این رویکرد دانش آموزان تا حد امکان در مدارس عادی تحصیل می کنند.

ایرج بصیری با بیان اینکه استان همدان برای چهارمین سال متوالی پایلوت اجرای این طرح است، افزود: در کشور هفت استان پایلوت اجرای طرح آموزش فراگیر دانش آموزان با نیازهای ویژه هستند که همدان در این خصوص پیش قدم است.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان اضافه کرد: در حال حاضر در استان همدان یک هزار و 757 دانش آموز با نیازهای ویژه مشغول تحصیل هستند.

وی از فرماندار و مسئولان آموزش و پرورش خواست در صورت امکان و وجود فضای مناسب امکاناتی فراهم شود تا دانش آموزان به مدرسه ای جدید منتقل شوند.