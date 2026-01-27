تیم ملی فوتسال ویتنام به سختی کویت را شکست داد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال ویتنام در دیداری پرگل و تماشایی از گروه B جام ملت‌های فوتسال آسیا ۲۰۲۶ اندونزی، موفق شد با وجود دو بار عقب افتادن از حریف، کویت را با نتیجه ۵ بر ۴ شکست دهد. این دیدار روز سه‌شنبه در سالن «جاکارتا اینترنشنال ولودروم» برگزار شد.

با این پیروزی، شاگردان دیه‌گو جوستوتزی با تفاضل گل بهتر نسبت به تایلند ـ که پیش‌تر لبنان را ۲ بر صفر شکست داده بود ـ در صدر جدول گروه B قرار گرفتند.

کویت بازی را هجومی آغاز کرد و در دقیقه دوم، «فام وان تو» دروازه‌بان ویتنام با واکنشی دیدنی مانع گلزنی عبدالله ثامر شد. کمی بعد، شوت صالح الفاضل از پشت محوطه جریمه راهی به دروازه پیدا نکرد.

در دقیقه ششم بار دیگر فام با مهار ضربه خطرناک سلمان البعیجان تیمش را نجات داد، اما یک دقیقه بعد عبدالله ثامر با استفاده از اشتباه خط دفاعی ویتنام، گل نخست کویت را به ثمر رساند.

عبدالبراشد در دقیقه نهم اختلاف را افزایش داد و با شوتی قدرتمند از بیرون محوطه جریمه، توپ را از کنار دستان دروازه‌بان ویتنام وارد دروازه کرد.

ویتنام دو دقیقه بعد یکی از گل‌ها را جبران کرد؛ جایی که «چائو دوان فات» توپ را از صالح الفاضل ربود و با ضربه‌ای دقیق، توپ را از زیر دستان فهد الخواری وارد دروازه کرد.

در دقیقه شانزدهم، «نگوین تین فات» با حرکتی تماشایی و شوتی چرخشی، گل تساوی ویتنام را به زیباترین شکل ممکن به ثمر رساند.

با این حال، عمر از کویت بار دیگر با شوتی از راه دور تیمش را پیش انداخت، اما ویتنام چند ثانیه مانده به پایان نیمه نخست، توسط «نگوین مانه دونگ» دوباره بازی را به تساوی کشاند.

در نیمه دوم، ویتنام کاملاً هجومی ظاهر شد. فهد الخواری چندین بار مقابل ضربات وو نگوک آن، نگوین دا های و وو نگوک آن واکنش‌های خوبی نشان داد و در ادامه، ضربه «دوونگ نگوک لین» نیز به تیر دروازه برخورد کرد.

ویتنام سرانجام برای نخستین بار در این دیدار پیش افتاد؛ جایی که الخواری در مهار شوت «تو مینه کوانگ» ناکام ماند و توپ پس از لغزش از دستان او وارد دروازه شد.

در ادامه، کاپیتان مانه دونگ روی یک ضربه ایستگاهی گل پنجم ویتنام را به ثمر رساند. عبدالعزیز السراج دو دقیقه مانده به پایان بازی یکی از گل‌ها را برای کویت جبران کرد، اما زمان کافی برای بازگشت این تیم وجود نداشت و ویتنام سه امتیاز ارزشمند این دیدار را کسب کرد.

در ادامه این رقابت‌ها، ویتنام روز پنجشنبه به مصاف لبنان می‌رود و کویت نیز برابر تایلند صف‌آرایی خواهد کرد.