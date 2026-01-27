رویکرد کمیته هنری دهه فجر کرمان؛ هنر، ابزار تبیین دستاوردهای انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، علی سلطانی، در نشست کمیته هنری ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان کرمان گفت: تولید برنامههای فاخر، تجلیل از هنرمندان، بهرهگیری از زبان هنر برای تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی با مشارکت اصحاب فرهنگ و هنر از رویکردهای کمیته هنری ستاد دهه فجر است.
وی با اشاره به برگزاری جشنوارههای ملی و بینالمللی متعدد در بهمنماه، یادآور شد: افتخار داشتیم امسال میزبان بخشهایی از چهل و چهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر و افتتاحیه این جشنواره در کرمان باشیم که به شکل مطلوبی برگزار شد.
سلطانی، افزود: این فضا و ظرفیت در کرمان وجود دارد که رویدادهای ملی و بینالمللی را به شکل مطلوب برگزار کنیم که نشان دهنده توان اجرایی و تخصصی مجموعه مدیریتی و جامعه هنری استان است.
معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان با اشاره به اینکه برگزاری چند جشنواره را پیشرو داریم ادامه داد: علاوه بر این، انجام تولیدات و فعالیتهای مرتبط با این ایام از کمیته هنری ستاد دهه فجر انتظار میرود که به دستگاههای مربوط ابلاغ شده است.
وی با تاکید بر اینکه نیازمند همدلی، مشارکت و همافزایی بهویژه در برگزاری رویدادهای هنری هستیم، گفت: جامعه هنری نشان داده که در شرایط خاص پای کار است و رویدادها را به شکل خوب و رضایت بخش برگزار میکنند در عین حال امسال تلاش مضاعف نیاز داریم و علاوه بر مرکز استان در ستادهای شهرستانی هم این وظایف تعریف شده است.
سلطانی، تاکید کرد: لازم است از طریق صدا و سیما، رسانهها و تبلیغات شهری، اطلاعرسانی مطلوب از برنامههای هنری انجام شود تا عموم مردم از برنامهها و اجراها بهرهمند شوند.
وی با اشاره به برگزاری چهار رویداد هنری شاخص در کرمان همزمان با دهه فجر گفت: جشنواره فیلم فجر امسال از ۱۵ تا ۲۲ بهمنماه همزمان با جشنواره اصلی در تهران، برگزار خواهد شد که اکران همزمان فیلمهاست ضمن اینکه جشن سینمای استان کرمان هم برگزار میشود.
سلطانی، از برگزاری جشنواره موسیقی فجر ۲۵ تا ۲۷ بهمنماه، همچنین جشنواره هنرهای تجسمی فجر در اواخر بهمن و افتتاح نمایشگاه آن از ۳۰ بهمنماه نیز خبر داد و افزود: همچنین دومین سالانه گرافیک سرونگار با موضوع خواجوی کرمانی و ظرفیتهای تمدنی و توسعهای استان کرمان از ۱۴ بهمن شروع میشود و ۱۰ روز نمایشگاه آثار در بخش تصویرگری و پوستر است.
معاون امور فرهنگی و رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان هم اظهار داشت: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در ۲ کمیته فرهنگی و هنری ستاد دهه فجر مسئولیت مستقیم دارد و در چند کمیته عضو است.
وحید محمدی، افزود: آنچه به کمیته هنری مربوط میشود و در حوزه معاونت فرهنگی است، فعالیتهای شعر و ادب است که هنرمندان و شاعران استان کرمان هم جلسات مختلف شعرخوانی و روایتگری را دارند، هم اینکه یکی از رویدادهایی که میتواند در جدول برنامهها لحاظ شود، شب شعر انقلاب است.
وی بیان کرد: در شهرستانها نیز برنامههای مختلفی در حوزه شعر و ادبیات برقرار است که در جدول برنامهها گنجانده شود و یکی دو رویداد نمایشگاهی هم لحاظ خواهد شد.
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