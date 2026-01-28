به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، رامین حاتمی امروز (چهارشنبه، هشتم بهمن) در نشست بررسی پیشرفت طرح‌های جمع‌آوری گازهای مشعل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب با حضور نمایندگان وزارت نفت، سازمان ملی بهره‌وری ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت کشور، در گستره‌ای به وسعت هفت استان فعالیت دارد و حدود ۷۵ درصد نفت خام و نزدیک به ۱۰ درصد گاز کشور را تولید و خوراک بخش عمده‌ای از پتروشیمی‌های مستقر در جنوب را تأمین می‌کند.

وی با اشاره به اینکه عمده میدان‌های نفتی خشکی کشور در اختیار این شرکت است، افزود: هم‌اکنون ۶۱ مخزن نفتی و ۲۰ مخزن مستقل گازی در مناطق نفت‌خیز جنوب تحت پایش و تولید قرار دارند. حجم نفت درجای این میدان‌ها حدود ۳۸۷ میلیارد بشکه و ذخایر قابل استحصال آنها نزدیک به ۱۰۹ میلیارد بشکه برآورد می‌شود که تاکنون حدود ۷۰ میلیارد بشکه نفت از ابتدای تاریخ تولید صنعت نفت کشور از این میدان‌ها برداشت شده است.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب با بیان اینکه این شرکت با بیش از ۳۰ هزار نیروی انسانی و پنج شرکت بهره‌بردار تابع فعالیت می‌کند، گفت: تولید نفت با ورود به نیمه دوم عمر مخازن با پیچیدگی و دشواری بیشتری همراه شده و استفاده از روش‌های نوین، افزایش ضریب بازیافت و ارتقای بهره‌وری بیش از گذشته ضرورت دارد.

امضای دو قرارداد برای جمع‌آوری گازهای مشعل و تأمین خوراک پتروشیمی‌ها

حاتمی با بیان اینکه در بخش بالادستی، طرح‌های متعددی با تکیه بر دانش فنی، مطالعات آزمایشگاهی و عملیات میدانی اجرا شده و شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب در این حوزه پیشرو بوده است، تصریح کرد: نخستین پایلوت میدانی ازدیاد برداشت در کشور در این شرکت اجرا شده و در صورت تداوم و دستیابی به نتایج مطلوب، منجر به افزایش تولید و خلق ثروت ملی می‌شود.

وی با اشاره به طرح‌های روسطحی تصریح کرد: بهینه‌سازی تأسیسات و افزایش راندمان تجهیزات در کنار طرح‌های جمع‌آوری گازهای مشعل به‌صورت جدی دنبال می‌شود. جمع‌آوری گازهای همراه نفت با وجود پیچیدگی‌های فنی ناشی از تفاوت فشار، مقدار و ترکیب گازها، یکی از ارزشمندترین اقدام‌های انجام‌شده در صنعت نفت به‌شمار می‌رود که افزون بر ایجاد ثروت و تکمیل زنجیره ارزش، نقش مهمی در کاهش آلایندگی‌های زیست‌محیطی دارد.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب از امضای دو قرارداد مهم در حوزه جمع‌آوری گازهای مشعل و تأمین خوراک پتروشیمی‌ها خبر داد و افزود: اقدام‌های مؤثری در این زمینه انجام شده و گزارش‌های مربوط به کمیت و کیفیت گازهای جمع‌آوری‌شده به‌زودی ارائه می‌شود.

حاتمی ابراز امیدواری کرد با تداوم این مسیر و تلاش همکاران، شاهد کاهش هرچه بیشتر سوزاندن گازهای مشعل، افزایش درآمدها و صیانت بهتر از منابع ملی باشیم.