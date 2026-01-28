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۸ بهمن ۱۴۰۴، ۱۳:۲۴

پوشش ۹۲ درصدی پیش دبستانی در استان سمنان

پوشش ۹۲ درصدی پیش دبستانی در استان سمنان

سمنان- مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان از پوشش ۹۲ درصدی پیش دبستانی ها در این استان خبر داد و گفت: توانمند سازی پیش دبستانی ها در دستور کار این اداره کل قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی صبح چهارشنبه در نشست تخصصی کارشناسان تعلیم و تربیت کودک استان سمنان در اداره کل آموزش و پرورش با اشاره به پوشش ۹۲ درصدی در این دوره، بر لزوم تلاش بیشتر برای جذب حداکثری تاکید کرد و بیان کرد: اولویت بعدی، قانونمند کردن فعالیت مراکز غیرمجاز از طریق جذب آن‌ها در چارچوب مجوز است.

وی با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی کارشناسان، به تشریح چالش‌های پیش‌روی مراکز پیش‌دبستانی از جمله افزایش هزینه‌ها و سامانه‌ای شدن ثبت‌نام پرداخت و گفت: با وجود شرایط سخت، پوشش و جذب در استان به سطح بی‌سابقه‌ای رسیده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با تقدیر از مسئولیت چندگانه کارشناسان این حوزه، ارتقای کیفیت را امری مهم‌تر از کمیت عنوان کرد و گفت: تحقق این هدف از طریق توانمندسازی نیروی انسانی، ارائه محتوای مناسب و اجرای درست برنامه‌ها ممکن خواهد بود.

گفتنی است در این نشست، آخرین وضعیت برنامه‌های آموزشی و پرورشی دوره کودکی مورد بررسی قرار گرفت و فرصتی برای تبادل تجارب و هم‌افزایی علمی کارشناسان فراهم آمد.

کد مطلب 6733959

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