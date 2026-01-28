پرداخت ۵۸ میلیارد پاداش همکاری در پیک تابستان به مشترکان برق کهگیلویه

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر نیکنام گفت: از محل فعالیت و واردمدار کردن مولدهای خودتأمین در ساعات اوج مصرف ۲۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال پاداش همکاری در صورتحساب مشترکان اعمال شد.

وی افزود: بسته های تشویقی وزرات نیرو از طریق بستانکار شدن صورتحساب مصرفی، به مشترکان مشمول دریافت پادش پرداخت می شود.

مدیر دفتر مدیریت مصرف انرژی شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: در بخش کشاورزی از محل همکاری در اوج بار تابستان ۱۴۰۴، ۱۶ میلیارد و ۱۲۰ میلیون ریال به پمپاژها و ۲میلیارد و ۸۵۲ میلیون ریال به گلخانه ها و شیلات پرداخت شد.

وی افزود: کشاورزان استان به ازای پنج ساعت همکاری با طرح مدیریت مصرف انرژی در ساعات اوج بار از ساعت ۱۳ تا ۱۸، به میزان ۱۹ ساعت در شبانه روز از برق رایگان بهره مند شدند.

نیکنام ادامه داد: ۶ میلیارد و ۹۴۵ میلیون ریال پاداش همکاری در تابستان نیز به مشترکان صنعتی استان تعلق گرفت.

وی یادآور شد: مشترکان بخش صنعت می توانند با انعقاد تفاهم ‌نامه با شرکت توزیع برق کهگیلویه و بویراحمد، در فصل گرما و دوره پیک بار، در مدیریت مصرف انرژی ضمن همکاری با صنعت برق استان از پاداش همکاری بهره‌مند شوند.

‌مدیر دفتر مدیریت مصرف انرژی شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه میزان پاداش پرداخت شده به پمپ‌های گاز ۲ میلیارد و ۵۶۶ میلیون ریال بوده است، تاکید کرد: در بخش تجاری و اداری حدود ۸۵۱ میلیون ریال به مشترکان پرداخت شده است.

وی گفت:میزان انرژی مصرفی کاهش یافته مربوط به مولدهای خودتأمین، مشترکان صنعتی، کشاورزی و اداری ۲۵ میلیون کیلووات ساعت معادل احداث ۵۵ مگاوات نیروگاه خورشیدی است که می‌تواند برق مصرفی حدود ۳۰ هزار خانوار را تأمین کند.

نیکنام تأکید کرد: مشترکان بخش خانگی نیزمی توانند با روشن کردن تجهیزات برقی در ساعات غیر پیک، علاوه بر کاهش مصرف برق، ازمشوق های وزارت نیرو بهره مند شوند.

وی با اشاره به ابنکه ساعات پیک بار برق در ایام گرم سال استان از ساعت ۱۳ تا ۱۸ است، افزود: بر اساس دستورالعمل ابلاغی به مشترکانی که بیشترین همکاری را در مدیریت پیک بار تابستان داشته‌اند، پاداش هایی محاسبه و با درج در صورت حساب مصرفی، به آنان پرداخت می شود.