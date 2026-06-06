محدودیت نوبتی برق در انتظار متخلفان صنایع بدمصرف کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر نیکنام در نشست با صنعت گران و تولید کنندگان کهگیلویه و بویراحمد با استناد به قوانین مرتبط با مدیریت مصرف انرژی، اظهار کرد: هدف از اجرای برنامه‌های مدیریت بار، کاهش هزینه‌های برق صنایع و افزایش بهره‌وری در واحدهای تولیدی است.

وی افزود: جابه‌جایی ساعات فعالیت و تولید به بازه‌های کم‌باری و مدیریت هوشمند مصرف برق از مهم‌ترین راهکارهایی است که علاوه بر کمک به پایداری شبکه برق، می‌تواند سودآوری واحدهای صنعتی را نیز افزایش دهد.

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به الزامات قانونی خودتأمینی برق در بخش صنعت، تصریح کرد: بر اساس قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، صنایع موظف به تأمین بخشی از برق مورد نیاز خود هستند و با توجه به شرایط اقلیمی استان، احداث نیروگاه‌های خورشیدی یکی از سریع‌ترین و اقتصادی‌ترین روش‌های تحقق این هدف به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه هر واحد صنعتی باید بخشی از نیاز انرژی خود را از منابع تجدیدپذیر تأمین کند، ادامه داد: توسعه انرژی‌های خورشیدی علاوه بر کاهش وابستگی به شبکه سراسری، نقش مهمی در تأمین برق پایدار واحدهای تولیدی خواهد داشت.

نیکنام با اشاره به ناترازی تولید و مصرف برق در فصل گرم سال گفت: صنایع باید برنامه مدیریت بار تابستانی خود را تدوین و اجرا کنند و حذف بارهای غیرضروری در ساعات اوج مصرف و مشارکت در طرح‌های پاسخگویی بار از الزامات عبور موفق از پیک تابستان است.

مدیر دفتر مدیریت مصرف برق استان همچنین از نظارت هوشمند بر مصرف انرژی در واحدهای صنعتی خبر داد و افزود: میزان مصرف برق صنایع از طریق کنتورهای هوشمند رصد می‌شود و واحدهایی که استانداردهای مصرف را رعایت نکنند یا در ساعات اوج بار نسبت به مدیریت مصرف بی‌توجه باشند، مشمول جرایم تعرفه‌ای خواهند شد.

نیکنام به بد مصرف ها هشدار داد و گفت: در صورت بی‌توجهی به اجرای طرح‌های خورشیدی، رعایت نکردن الزامات مدیریت بار و استمرار مصرف غیرمتعارف، محدودیت‌های نوبتی برای این واحدها اعمال می شود.

وی در پایان با اشاره به تکالیف قانونی صنایع بزرگ اظهار کرد: تمامی واحدهای صنعتی با توان مصرفی بیش از ۱۵۰ کیلووات موظف هستند برنامه‌ریزی لازم برای تأمین بخشی از انرژی مورد نیاز خود از طریق بورس انرژی را انجام دهند.