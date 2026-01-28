اهدای جایزه خیر ایران در جشنواره فیلم فجر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خیریه، مرکز خیر ایران به عنوان یک سازمان مردمنهاد در راستای ماموریت سازمانی خود مبنی بر توسعه نگاه انساندوستانه و ترویج فرهنگ یاریگری از سال ۱۴۰۲ اقدام به اهدای جایزه خیر ایران کرده است.
این جایزه در چهل و چهارمین جشنواره فیلم فجر به «بهترین اثر از نگاه نیکوکاری» در بخش تجلی اراده ملی اهدا خواهد شد.
هدف از این جایزه تجلیل از نگاه هنرمندانی است که ارزشهای نیکوکاری را بازآفرینی کرده و تصویری الهامبخش از یاریگری، امید و مسئولیت اجتماعی ارائه دادهاند.
این سومین حضور مرکز خیر ایران در جشنواره فیلم فجر است و پیش از این ۲ گروه داوری متشکل از محمدحسین لطیفی، پوران درخشنده، مژده لواسانی و مهدی توسلی و گروه دوم متشکل از بابک خواجهپاشا، ساره رشیدی، اشکان تقیپور، مهدی توسلی و مهدیه نصیری به ترتیب فیلمهای «دروغهای زیبا» ساخته مرتضی آتشزمزم و «بچه مردم» ساخته محمود کریمی را به عنوان اثر برگزیده در ۲ سال گذشته، انتخاب کرده بودند.
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