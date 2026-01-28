سردار دلیری: بیش از ۲۲ تن گاز مایع قاچاق درنیمروز کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا دلیری ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: ماموران ایست بازرسی سفیدآبه شهرستان نیمروز در راستای طرح مبارزه با قاچاق سوخت، هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه تانکر کشنده مشکوک و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان افزود: ماموران انتظامی در بازرسی از این خودرو ۲۲ تن و ۳۹۰ کیلوگرم سوخت قاچاق و خارج از شبکه توزیع فرآورده های نفتی از نوع گاز مایع به ارزش تقریبی ۲۲ میلیارد ریال کشف کردند و در این رابطه یک دستگاه تانکر کشنده توقیف، یک نفر متهم دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شد.