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۸ بهمن ۱۴۰۴، ۱۵:۱۴

سردار دلیری: بیش از ۲۲ تن گاز مایع قاچاق درنیمروز کشف شد

سردار دلیری: بیش از ۲۲ تن گاز مایع قاچاق درنیمروز کشف شد

زاهدان - جانشین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از کشف بیش از ۲۲ تن گاز مایع قاچاق در نیمروز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا دلیری ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: ماموران ایست بازرسی سفیدآبه شهرستان نیمروز در راستای طرح مبارزه با قاچاق سوخت، هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه تانکر کشنده مشکوک و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان افزود: ماموران انتظامی در بازرسی از این خودرو ۲۲ تن و ۳۹۰ کیلوگرم سوخت قاچاق و خارج از شبکه توزیع فرآورده های نفتی از نوع گاز مایع به ارزش تقریبی ۲۲ میلیارد ریال کشف کردند و در این رابطه یک دستگاه تانکر کشنده توقیف، یک نفر متهم دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شد.

کد مطلب 6734124

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