مصرف ۷۷ درصد از کل گاز تولیدی در بخش خانگی

به گزارش خبرگزاری مهر، مصرف گاز در بخشهای خانگی، تجاری و صنایع جزء سهشنبه (هفتم بهمن) به ۶۷۲ میلیون مترمکعب رسید که این مقدار مصرف نسبت به روز قبل آن (دوشنبه، ششم بهمن) ۱۰ میلیون مترمکعب کاهش داشته است؛ کل گاز شیرین تحویلی به شبکه سراسری گاز کشور دیروز ۸۷۰ میلیون مترمکعب بوده است.
شرکت ملی گاز ایران تأکید کرده است: مدیریت مصرف در بخشهای خانگی و تجاری نقش تعیینکنندهای در پایداری شبکه و تأمین نیاز سایر بخشها دارد، از این رو تنظیم دمای منازل و محلهای کار روی ۲۰ درجه سانتیگراد، سادهترین و مؤثرترین راه کاهش مصرف است. این شرکت از مشترکان خواسته است با رعایت الگوهای بهینه و صرفهجویی در مصرف، زمینه استمرار تأمین پایدار گاز در سراسر کشور را فراهم کنند.
رعایت الگوهای بهینه مصرف بهویژه در روزهای سرد سال، افزون بر حفظ پایداری شبکه، امکان تأمین گاز برای صنایع را نیز تسهیل میکند.
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