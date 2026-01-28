به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه نمایش، محمدعلی غلامرضایی طی احکامی مجتبی سلیمان زاده را به عنوان سرپرست مدیریت گروه تولید و امور هنری، سید ایمان نوربخش آهنگر کلائی را به عنوان سرپرست مدیریت تامین و پخش شبکه نمایش و حسین عابدی را به عنوان سرپرست تامین و پخش کانال تماشا معرفی کرد.

محمد علی غلامرضایی در حکم خود به مدیران تامین و پخش آورده است: مأموریت های ابلاغی شبکه، با هدایت مؤثر و مدیریت دانش‌بنیان، مسئولیت خطیر تأمین محتوا، برنامه‌ریزی پخش و نظارت بر آنتن شبکه را عهده‌دار شده و در ارتقای کیفی و اثرگذاری شبکه اهتمام لازم را به عمل آورید.

همچنین مدیر شبکه نمایش در حکم مدیر گروه تولید و امور هنری آورده است: در چارچوب سیاست‌های کلان سازمان صداوسیما، اسناد بالادستی و مأموریت‌های ابلاغی شبکه، با خلاقیت، دقت عملیاتی و مدیریت جریان محتوایی، در راستای ارتقای کیفی، هویت‌بخشی و جذب مخاطب شبکه تمام اهتمام خود را به کار گیرید.

حسین عابدی پیش از این از سال ۹۷ مدیر تامین و پخش شبکه سلامت، مجتبی سلیمان‌زاده مدیر تامین و پخش شبکه نمایش را در کارنامه کاری خود دارند.