به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سیما، با حکم محسن برمهانی معاون سیما، محمدعلی غلامرضایی به سمت مدیرکل تأمین و رسانه بین‌الملل منصوب شد.

طراحی سند راهبردی حوزه خرید و فروش آثار داخلی و برون‌سازمانی بر اساس سند تحول رسانه ملی، شناسایی، انتخاب و خرید بهترین آثار تلویزیونی در تمامی ساختارها، گونه‌ها و موضوعات با تمرکز بر افزایش سطح دانش مخاطبان نسبت به کشورها و مناطق جغرافیایی دارای فصل مشترک اعتقادی و فرهنگی، مدیریت یکپارچه و ایجاد انسجام و هماهنگی در فرایندهای تخصیص، آماده‌سازی و پخش آثار تأمینی از طریق نظارت بر عملکرد مدیران تأمین برنامه شبکه‌های سیما از مواردی است که در حکم معاون سیما خطاب به مدیرکل تامین و رسانه‌ی بین الملل سیما بر آن تاکید شده است.

ارتقاء و بهره‌وری حداکثری از ظرفیت‌های دوبلاژ سیما از طریق به‌روزرسانی تجهیزات، استودیوها و فرایندهای داخلی و همچنین طراحی و راه‌اندازی سامانه یکپارچه آماده‌سازی و تربیت نیروی انسانی کارآمد و حرفه‌ای، حضور هدفمند و فعال در بازارهای مهم داخلی و خارجی با هدف برندینگ سازمان صداوسیما و بازارسازی و ذائقه‌سازی در سطح بین‌الملل و تلاش مضاعف برای درخشش آثار هنرمندان ایرانی در جشنواره‌های مهم جهانی و منطقه‌ای، تشکیل کارگروه سینما به منظور بهره هرچه بیشتر از تولیدات سینمای ایران و ارتباط با سینمای ایران و هماهنگی و همکاری جدی با شبکه‌ها و مراکز تولیدی داخلی و خارجی به‌منظور تولید مشترک از دیگر انتظارات معاون سیما از غلامرضایی است.

غلامرضایی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد تولید تلویزیونی دانشگاه سازمان صداوسیما بوده و هم اکنون مدیر تامین برنامه و سرپرست رسانه بین الملل اداره کل تامین و رسانه بین الملل سیماست و پیش از این مدیریت مبادلات برنامه‌ای و جشنواره معاونت استان‌ها را در کارنامه کاری خود دارد.