موحدی : ۲۱۰ هزار دادخواست علیه رژیم صهیونیستی و آمریکا صادر شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه هشتمین نشست بررسی و پیگیری مستندسازی و اعلام خسارات مربوط به جنگ تحمیلی دوازدهروزه صبح امروز به ریاست حجتالاسلام والمسلمین محمد موحدی دادستان کل کشور برگزار شد.
دادستان کل کشور با اشاره به تلاشهای صورتگرفته در جمعآوری مستندات، پیگیری خسارات و طرح شکایات بینالمللی علیه آمریکا، رژیم صهیونیستی و حامیان آن گفت: از تمامی مسئولانی که تاکنون در این مسیر نقشآفرینی کردهاند، قدردانی میکنیم و انتظار داریم این اقدامات با جدیت بیشتری ادامه یابد.
وی افزود: تصمیمگیریها باید متناسب با شرایط جامعه و در زمان مناسب اتخاذ شود و استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی برای احقاق حقوق ملت ایران یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
این مقام عالی قضایی با اشاره به شرایط پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اظهار داشت: در حال حاضر دادستانها و مراجع قضایی سراسر کشور در کنار پیگیری خسارتهای جنگ تحمیلی، درگیر رسیدگی به پروندههای مرتبط با اغتشاشات هستند که از نظر حقوقی و قانونی، کاری سنگین و پیچیده محسوب میشود.
وی ادامه داد: از همکاری مسئولان، خانوادهها و تمامی افرادی که با دستگاه قضایی همراهی میکنند تا دادستانها بتوانند وظایف قانونی خود را انجام دهند، تشکر میکنم. خوشبختانه تاکنون رسیدگیها بهخوبی انجام شده و تعیین تکلیف پروندهها در حال انجام است.
موحدی همچنین بر ضرورت تبیین جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی در مجامع حقوقی و افکار عمومی تأکید کرد و گفت: دشمن همواره به دنبال طراحی سناریوهای جدید است، اما کشور آمادگی کامل دارد و ملت نیز با قدرت پشت نظام ایستاده است.
وی تصریح کرد: هر فردی که مسئولیتی بر عهده دارد باید پای کار نظام باشد و ترک فعلها بدون اغماض مورد تعقیب قرار گیرد. همچنین پیگیری لایحه مربوط به جنایات جنگی باید با جدیت دنبال شود.
این مقام عالی قضایی در پایان با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران از تمامی ظرفیتهای حقوقی داخلی و بینالمللی برای شکایت از دشمنان استفاده خواهد کرد، گفت: تاکنون اسناد و مدارک متعددی از جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا گردآوری شده و بر همین اساس، ۲۱۰ هزار دادخواست در مراجع ذیصلاح تنظیم و صادر شده است.
در ادامه نشست، اعضای حاضر به تشریح گزارشهای تخصصی و اقدامات صورتگرفته در حوزه مأموریت سازمانهای متبوع خود پرداختند.
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