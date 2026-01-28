گره ۸‌ ساله تعاونی مسکن فرهنگیان دهگلان باز شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی بهمنی عصر چهارشنبه در جلسه بررسی تعاونی مسکن فرهنگیان دهگلان که با عنوان صدای مردم تشکیل شد، گفت: با توجه به مشکلات طولانیمدت فرهنگیان دهگلان و مراجعات مکرر آنان به استانداری، مقرر شد مسائل موجود میان اداره کل راه و شهرسازی و تعاونی مسکن فرهنگیان در قالب کارگروهی در مرکز استان بررسی و تصمیمات لازم برای رفع موانع اتخاذ شود.
مدیرکل ارزیابی عملکرد و بازرسی استانداری کردستان، افزود: این بررسیها با هدف پایان دادن به بلاتکلیفی چندساله فرهنگیان و تسریع در روند خانهدار شدن آنان انجام شد.
فرماندار دهگلان نیز از عزم دولت برای گرهگشایی از این مشکل خبر داد و گفت: الحاق زمینهای تعاونی فرهنگیان به محدوده شهری و تغییر کاربری آنها با تصمیم شورای تأمین و حمایت سازمان جهاد کشاورزی انجام شده است.
سودابه ضرغامنژاد تصریح کرد: این اقدام مهم با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی طرح مسکن ملی محقق شد و زمینه را برای حل یکی از مطالبات قدیمی فرهنگیان شهرستان فراهم کرد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان کردستان نیز با اشاره به نتایج جلسه مشترک میان تعاونی و اداره کل راه و شهرسازی، این نشست را سازنده توصیف کرد و گفت: در این جلسه، اجماع مناسبی برای رفع اختلافات موجود و کمک به حل مشکل فرهنگیان و ساماندهی فاز دوم متقاضیان مسکن ملی شکل گرفت.
جهانگیر الیاسی افزود: تعاونی مسکن خواهان تعدیل سهم دولت از زمینهای تحت مالکیت خود بود که مقرر شد این پیشنهاد با نظر مساعد جمعبندی و برای تصمیمگیری نهایی به مرکز منعکس شود تا مقدمات خانهدار شدن فرهنگیان و ساماندهی متقاضیان مسکن ملی فراهم شود.
در پایان، علاءالدین شریفی و جبار محمدی، نمایندگان تعاونی مسکن فرهنگیان دهگلان، با اشاره به انتظار چندساله فرهنگیان و خانوادههای آنان برای خانهدار شدن، خواستار همکاری و مساعدت هرچه بیشتر دستگاههای دولتی بهمنظور تسریع در انعقاد قراردادها و آغاز واگذاری زمینها شدند.
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