به گزارش خبرنگار مهر، مهدی میرزاجانی ظهر شنبه در نشست ستاد اربعین شهرستان سربیشه، اربعین حسینی را جلوه‌ای از فرهنگ ایثار، مقاومت و انسجام امت اسلامی دانست و اظهار کرد: همه دستگاه‌های اجرایی باید با هماهنگی و برنامه‌ریزی دقیق، زمینه برگزاری باشکوه و ایمن این مراسم را فراهم کنند.

وی تأمین امنیت را مهم‌ترین اولویت ستاد اربعین عنوان کرد و افزود: ایمن‌سازی مسیرهای پیاده‌روی، مدیریت ترافیک، اطلاع‌رسانی مناسب و آمادگی کامل نیروهای انتظامی، امدادی و خدمات‌رسان باید با جدیت دنبال شود.

فرماندار سربیشه با اشاره به ضرورت آمادگی حوزه بهداشت، درمان و هلال‌احمر، گفت: رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در مواکب، ارائه خدمات درمانی و امدادی و آموزش عوامل اجرایی از الزامات برگزاری مطلوب مراسم اربعین است.

میرزاجانی همچنین بر مدیریت پسماند، حفظ پاکیزگی مسیرها، استقرار ماشین‌آلات خدمات شهری و اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش اثرات گرد و غبار تأکید کرد.

وی با بیان اینکه اربعین ظرفیت کم‌نظیری برای تبیین فرهنگ عاشورا و نهضت حسینی است، افزود: باید از توان مواکب فرهنگی، دستگاه‌های فرهنگی، بسیج، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و رسانه‌ها برای ترویج معارف حسینی و اطلاع‌رسانی مؤثر بهره گرفت.