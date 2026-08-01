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۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۱

تأمین امنیت و خدمات‌رسانی مطلوب اولویت اربعین در سربیشه است

تأمین امنیت و خدمات‌رسانی مطلوب اولویت اربعین در سربیشه است

بیرجند- فرماندار سربیشه گفت: هم‌افزایی میان دستگاه‌ها، تأمین امنیت، خدمات‌رسانی مطلوب و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی، اولویت برنامه‌های اربعین در این شهرستان است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی میرزاجانی ظهر شنبه در نشست ستاد اربعین شهرستان سربیشه، اربعین حسینی را جلوه‌ای از فرهنگ ایثار، مقاومت و انسجام امت اسلامی دانست و اظهار کرد: همه دستگاه‌های اجرایی باید با هماهنگی و برنامه‌ریزی دقیق، زمینه برگزاری باشکوه و ایمن این مراسم را فراهم کنند.

وی تأمین امنیت را مهم‌ترین اولویت ستاد اربعین عنوان کرد و افزود: ایمن‌سازی مسیرهای پیاده‌روی، مدیریت ترافیک، اطلاع‌رسانی مناسب و آمادگی کامل نیروهای انتظامی، امدادی و خدمات‌رسان باید با جدیت دنبال شود.

فرماندار سربیشه با اشاره به ضرورت آمادگی حوزه بهداشت، درمان و هلال‌احمر، گفت: رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در مواکب، ارائه خدمات درمانی و امدادی و آموزش عوامل اجرایی از الزامات برگزاری مطلوب مراسم اربعین است.

میرزاجانی همچنین بر مدیریت پسماند، حفظ پاکیزگی مسیرها، استقرار ماشین‌آلات خدمات شهری و اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش اثرات گرد و غبار تأکید کرد.

وی با بیان اینکه اربعین ظرفیت کم‌نظیری برای تبیین فرهنگ عاشورا و نهضت حسینی است، افزود: باید از توان مواکب فرهنگی، دستگاه‌های فرهنگی، بسیج، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و رسانه‌ها برای ترویج معارف حسینی و اطلاع‌رسانی مؤثر بهره گرفت.

کد مطلب 6905286

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