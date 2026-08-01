به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیدمحمدطاهر موسوی اظهار داشت: در راستای مقابله با احتکار کالا، ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان یزد با کار اطلاعاتی از احتکار مقادیری مواد اولیه در یک شرکت تجاری مطلع شدند.

وی افزود: ماموران با تحقیقات میدانی، مکان دقیق این شرکت را شناسایی و پس از اخذ مجوز قضائی از انبار آن بازدید و ۱۷۵ تن و ۲۰۰ کیلوگرم مواد اولیه پلی اتیلن احتکار شده را کشف کردند.

جانشین انتظامی استان یزد گفت: کارشناسان ارزش این محموله را بیش از ۴۳۷ میلیارد ریال برآورد کردند که در این خصوص پرونده تشکیل و یک متهم به سازمان تعزیرات حکومتی استان معرفی شد.