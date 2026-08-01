تحقق ۶۴ درصدی درآمدهای عمومی خراسان جنوبی در چهار ماه نخست سال

به گزارش خبرنگار مهر، علی بهدانی ظهر شنبه در ستاد درآمد و تجهیز منابع استان اظهار کرد: درآمدهای مصوب استان در سال جاری نسبت به سال گذشته حدود ۶۵ درصد رشد داشته و تحقق این هدف، نیازمند همراهی و تلاش جدی همه دستگاه‌های اجرایی است.

وی با بیان اینکه بیش از ۹۵ درصد درآمدهای مصوب استان را درآمدهای مالیاتی تشکیل می‌دهد، افزود: از مجموع درآمدهای وصول‌شده در چهار ماه نخست سال، ۸۶.۳ درصد معادل حدود یک‌هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان مربوط به مالیات بوده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان جنوبی با اشاره به تشکیل کمیته تخصصی ذیل ستاد درآمد، گفت: این کمیته با هدف رصد مستمر وضعیت درآمدها و رفع موانع تشکیل شده و جلسات آن به صورت منظم برگزار می‌شود.

بهدانی با تأکید بر اینکه تحقق درآمدها در نظام نوین درآمد-هزینه، مستقیماً بر میزان تخصیص اعتبارات استان اثرگذار است، افزود: وصول به‌موقع درآمدها، جلوگیری از فرار مالیاتی و شناسایی ظرفیت‌های جدید درآمدی از مهم‌ترین راهکارهای تحقق اهداف پیش‌بینی شده است.

وی همچنین با اشاره به نشست اخیر استاندار با فرمانداران استان، بر ضرورت هماهنگی همه دستگاه‌ها در حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری همراه با حفظ حقوق و درآمدهای قانونی استان تأکید کرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان جنوبی در پایان با اشاره به کسب رتبه نخست کشور در کمترین نرخ بیکاری و همچنین پایین‌ترین نرخ تورم ماهانه در تیرماه، اظهار کرد: استمرار این موفقیت‌ها در گرو همدلی مدیران و اهتمام جدی به تحقق درآمدهای استان و تقویت زیرساخت‌های توسعه است.