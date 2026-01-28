نوری: ۱.۲ میلیارد ارز برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری وزیر جهادکشاورزی با بیان اینکه ۱.۲ میلیارد ارز برای واردات کالاهای اساسی در دو هفته گذشته تخصیص یافته است، گفت: خطوط سبز تجاری به ویژه با کشورهای همسایه ایجاد شده تا از همه ظرفیت‌ها برای واردات کالاهای اساسی بهره‌برداری کنیم.

نوری روز چهارشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۴ در چهاردهمین جلسه «ستاد کارآمد سازی نظام یارانه های بخش کشاورزی» گفت: حمایت از زنجیره تولید، توزیع و مصرف محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی با حساسیت ویژه در دولت و وزارت جهاد کشاورزی دنبال می‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به قوانین بین‌المللی مبنی بر عدم تحریم غذا و دارو، افزود: غذا و دارو در هیچ جای دنیا شامل هیچ تحریمی نمی‌شود، اگر چه شاید دشمن بخواهد وسایل حمل‌و نقل را تحریم و هزینه ها را افزایش دهند، اما به استناد قوانین حقوق بشری، تحریم غذای مردم ممنوع است.

وی تصریح کرد: از آغاز دولت چهاردهم دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی کشاورزی فعال است، در چند ماه اخیر به ویژه بعد از جنگ ۱۲ روزه فعالیت بین المللی بخش کشاورزی توسعه یافته است، خطوط سبز تجاری به ویژه با کشورهای همسایه ایجاد شده تا از همه ظرفیت‌های وارداتی کالاهای اساسی بهره‌برداری کنیم.

بیشترین آمادگی را برای حتی کمترین احتمالات داریم

نوری با اشاره به تحرکات نظامی آمریکا در منطقه اظهار داشت: این تحرکات فقط برای ایجاد نگرانی و ناامیدی است، اگر چه این ناوبری‌ها و ناوآوری‌های آمریکا در منطقه صرفا برای هزینه‌سازی اجتماعی و اقتصادی، برای ایجاد رعب و نارضایتی است؛ که البته ملت شریف ایران همیشه و همواره آنها را در هر توطئه‌ای، ناامید کردند.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: ما به عنوان کارگزاران بخش کشاورزی باید برای حتی کمترین احتمال، بیشترین آمادگی را داشته باشیم، طرح های مختلف اقتصادی و حمایتی پیشنهاد شده و روی میز است و تصمیمات لازم برای شرایط مختلف گرفته شده است،

نوری با اشاره به اقدامات صورت گرفته دولت برای اجرای هماهنگی طرح کارآمدسازی یارانه ها گفت: البته برای تامین مطالبات ارزی واردکنندگان نیز تدابیری در وزارت جهاد کشاورزی اندیشه شده که به زودی به دولت تقدیم خواهد شد، در همین چارچوب با همکاری بانک مرکزی در دو هفته گذشته ۱.۲ میلیارد ارز برای واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته است.

معاونین وزیر و رئیسان سازمان‌های تخصصی در چهاردهمین جلسه «ستاد کارآمد سازی نظام یارانه های بخش کشاورزی» از وضعیت تولید و ذخایر کالاهای اساسی، حجم خرید و واردات محصولات کشاورزی، روند تخصیص ارز و ثبت سفارش در بازارگاه، روند واردات و توزیع کالا از مرزهای شمالی و جنوبی، میزان تولید گوشت قرمز و جوجه ریزی در استان ها، تداوم جلسات هم اندیشی با فعالان بازار و تشکلها گزارشی ارائه کردند.

