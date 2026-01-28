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۸ بهمن ۱۴۰۴، ۲۰:۵۰

دوره آموزشی توانمندسازی ویژه امامان جماعت مساجد استان ایلام برگزار شد

دوره آموزشی توانمندسازی ویژه امامان جماعت مساجد استان ایلام برگزار شد

ایلام - دوره آموزشی توانمندسازی ویژه امامان جماعت مساجد به همت اداره کل تبلیغات اسلامی استان ایلام برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان ایلام عصر چهارشنبه در دوره توانمندسازی امامان جمعه در مهران اظهار کرد: در دوره دو روزه آموزشی توانمندسازی ویژه امامان جماعت مساجد استان ایلام موسوم به محراب در شهرستان مهران با حضور حجت الاسلام محمد جواد حاج علی اکبری، رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه و مبلغین استان ایلام در حال برگزاری است.

حجت الاسلام علی رحیمی در این دوره آموزشی مبلغین با مفاهیمی از قبیل؛ مدیریت تشکیلاتی امام مسجد، مبانی و تعریف جهاد تبیین، تمدن غرب در مواجهه با جمهوری اسلامی، شیوه مراجعه مبلغ به قرآن کریم، راهبری امام در مسجد و محله و شیوه های تبیین و ابعاد موضوعات سیاسی برای مخاطب آشنا می شوند.

کد مطلب 6734422

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