به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه ذوب‌آهن اصفهان پس از برگزاری نشست فوری در خصوص وضعیت تیم فوتبال این باشگاه در لیگ برتر فصل جاری تصمیم به قطع همکاری با قاسم حدادی‌فر گرفت.

تساوی بدون گل مس رفسنجان و ذوب آهن اصفهان دلیل تصمیم مدیران ذوب آهن برای برکناری سرمربی این تیم شد تا حدادی فر در نخستین تجربه سرمربیگری خود تنها ۱۶ امتیاز از ۱۸ مسابقه کسب کند و نتواند انتظارات را برآورده کند.

قرار است جلال امیدیان فعلا به طور موقت هدایت ذوب آهن را بر عهده بگیرد تا تکلیف سرمربی این تیم در نشست هفته آینده هیئت مدیره مشخص شود.