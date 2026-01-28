به گزارش خبرنگار مهر، امیر تقی‌زاده امروز چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان با اشاره به اجرای گسترده برنامه‌های حمایتی در حوزه ازدواج و خانواده، افزود: در ۹ ماه گذشته، ۴۷۱ کارگاه آموزشی ازدواج با حضور ۱۴ هزار و ۷۵۰ نفر برگزار شده است.

معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان عنوان کرد: ۱۰۷ مرکز مشاوره دارای مجوز و ۱۲ مرکز همسان‌گزینی در استان فعال هستند که هزار و ۵۸۶ جلسه مشاوره رایگان برای ۸۷۷ نفر ارائه داده‌اند.

تقی‌زاده با بیان اینکه تعداد افراد در صف دریافت وام ازدواج از تعداد افراد دریافت‌کننده پیشی گرفته است، خواستار تخصیص اعتبارات بیشتر شد.

وی با هشدار نسبت به کاهش جمعیت جوان استان، اذعان داشت: جمعیت جوان استان در سال ۱۳۹۵، یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بود که برآورد شده که این عدد در سال ۱۴۰۴ به ۷۹۷ هزار نفر کاهش یافته است.

تقی زاده با اشاره به برنامه‌های اوقات فراغت، یادآور شد: ۵۲۴ هزار نفر از جوانان استان از این برنامه‌ها بهره‌مند شده‌اند. همچنین طرح سرباز مهارت برای ۲ هزار و ۱۷۴ نفر اجرا شده است.

تقی‌زاده در حوزه اشتغال نیز از اعطای ۴۶ فقره تسهیلات به مبلغ ۴۸ میلیارد تومان به متقاضیان جوان خبر داد.

وی با اشاره به ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها)، اظهار کرد: هم اکنون ۳۷۶ سمن در استان فعال هستند که شامل ۲۶۸ سمن اجتماعی، ۴۶ فرهنگی، ۳۸ اعتقادی و ۲۴ علمی می‌شوند.

معاون فرهنگی و امور جوانان آذربایجان شرقی از اجرای برنامه روایت پیشرفت با هدف آشنایی جوانان با دستاوردهای استان خبر داد و اضافه کرد: تاکنون ۲۵ برنامه در این راستا با حضور ۲ هزار و ۳۰۰ نفر از جوانان برگزار شده است.