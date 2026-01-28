آخرین وضعیت نهضت ملی مسکن در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، فرج الله ایلیات بعد از ظهر چهارشنبه در نشست شورای مسکن استان سمنان در استانداری از آغاز عملیات آماده‌سازی اراضی هفت هکتاری دامغان توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خبر داد.

وی با اشاره به شروع عملیات آماده‌سازی اراضی کرند گرمسار، افزود: آماده‌سازی و آسفالت‌ریزی سایت ۲۳ هکتاری نور و واحدهای فاز اول خانه‌های ویلایی جایگزین قطعات ۲۳ و ۲۴ مسکن مهر در کنار تامین خدمات زیربنایی( آب و برق) در شهرک ۲۰۵ هکتاری سمنان از دیگر اقدامات انجام شده است.‌

معاون عمرانی استاتدار سمنان در ادامه از اجرای عملیات آب‌رسانی به ضلع غربی شهرک ۲۰۵ هکتاری نهضت ملی مسکن در سمنان تا پایان اسفندماه خبر داد.

ایلیات با اشاره به تامین خدمات زیربنایی در شهر جدید ایوانکی، ابراز کرد: آغاز عملیات آماده‌سازی سایت ۵۹ هکتاری دامغان و اجرای پروژه ۸۰ واحدی خیرین دامغان، تامین آورده اولیه مددجویان بهزیستی شاهرود، از دیگر اقدامات انجام شده در استان است.

وی با اشاره به نصب آسانسور در واحدهای نیمه کاره مسکن مهر شاهرود، گفت: آماده‌سازی اراضی نهضت ملی مسکن شاهرود، رفع مشکلات واحدهای آماده افتتاح در شاهرود دیگر اقدامات و موضوعات مرتبط با مسکن در استان است.