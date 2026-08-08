به گزارش خبرنگار مهر، علی نبیان بعدازظهر شنبه در نشست بررسی روند اجرای طرحهای زمین و مسکن در شرق استان سمنان که در یکی از مجموعههای گردشگری شاهرود برگزار شد، از افتتاح ۲۴۰ واحد نهضت ملی مسکن شاهرود در هفته دولت سال جاری خبر داد.
وی افزود: این تعداد واحد مسکونی از مجموع ۹۳۸ واحد مسکونی در دست ساخت در شهرستان شاهرود، در هفته دولت به بهرهبرداری خواهد رسید.
ساخت شهرک مسکونی در ۱۵ کیلومتری شاهرود
معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به دیگر اقدامات در حوزه تأمین مسکن اظهار کرد: یک شهرک مسکونی در فاصله حدود ۱۵ کیلومتری شاهرود بهزودی ساخته خواهد شد.
نبیان با بیان اینکه دولت تمام تلاش خود را برای تأمین مسکن مورد نیاز مردم به کار میبندد، افزود: برای رفع گره موجود، جلسات و پیگیریهایی انجام شده است که امیدواریم بهویژه با مجموعه وزارت جهاد کشاورزی در راستای تأمین زمین، به نتیجه برسد.
وی همچنین گفت: برای مصلای پیامبر اعظم(ص) شاهرود نیز پیشبینی شده است با مولدسازی اراضی، هزینه و اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل این طرح تأمین شود.
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