تردد روان در محورهای شمالی کشور

مرکز مدیریت راه های کشور از تردد روان در محورهای شمالی کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راه‌های کشور روز شنبه با اعلام آخرین وضعیت جوی ترافیکی محورهای شمالی آورده است: بر این اساس ترافیک سنگین در محور هراز مسیر (شمال به جنوب) محدوده کلرد مشاهده می‌شود.

همچنین در محورهای چالوس، فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس، آزادراه تهران – شمال و آزاد راه قزوین - رشت مسیر (رفت و برگشت) و محور هراز مسیر (جنوب به شمال) تردد روان مشاهده می‌شود. محورهای شمالی نیز دارای بارش برف و باران هستند.

سایر محورهای مواصلاتی کشور دارای تردد روان است.

مرکز مدیریت راه‌های کشور همچنین اعلام کرد که بارش برف و باران در برخی از محورهای استان‌های تهران، البرز، مازندران، همدان، زنجان، گیلان و قزوین مشاهده شده و بارش باران در برخی از محورهای استان‌های خراسان شمالی، گلستان و کرمانشاه گزارش شده است.

محورهای پیرانشهر – تمرچین و مریوان – سقز نیز محورهای شریانی مسدود هستند.

محورهای مسدود غیر شریانی نیز سرو آباد – پاوه (گردنه تته)، سی سخت – پادنا (رفت و برگشت)، پونل – خلخال، خوانسار – بوئین میاندشت و شاهین دژ - تکاب و گنجنامه – تویسرکان محور دارای انسدار فصلی است.

