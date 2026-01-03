تردد روان در محورهای شمالی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راه‌های کشور روز شنبه با اعلام آخرین وضعیت جوی ترافیکی محورهای شمالی آورده است: بر این اساس ترافیک سنگین در محور هراز مسیر (شمال به جنوب) محدوده کلرد مشاهده می‌شود.

همچنین در محورهای چالوس، فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس، آزادراه تهران – شمال و آزاد راه قزوین - رشت مسیر (رفت و برگشت) و محور هراز مسیر (جنوب به شمال) تردد روان مشاهده می‌شود. محورهای شمالی نیز دارای بارش برف و باران هستند.

سایر محورهای مواصلاتی کشور دارای تردد روان است.

مرکز مدیریت راه‌های کشور همچنین اعلام کرد که بارش برف و باران در برخی از محورهای استان‌های تهران، البرز، مازندران، همدان، زنجان، گیلان و قزوین مشاهده شده و بارش باران در برخی از محورهای استان‌های خراسان شمالی، گلستان و کرمانشاه گزارش شده است.

محورهای پیرانشهر – تمرچین و مریوان – سقز نیز محورهای شریانی مسدود هستند.

محورهای مسدود غیر شریانی نیز سرو آباد – پاوه (گردنه تته)، سی سخت – پادنا (رفت و برگشت)، پونل – خلخال، خوانسار – بوئین میاندشت و شاهین دژ - تکاب و گنجنامه – تویسرکان محور دارای انسدار فصلی است.