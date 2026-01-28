به گزارش خبرگزاری مهر، روز جمعه دهم بهمن جدول نمایش فیلمهای چهل و چهارمین جشنواره ملی فیلم فجر در سینماهای مردمی، پردیس ملت و برج میلاد انتشار پیدا میکند. اسامی سینماهای مردمی جشنواره نیز با شروع پیشفروش بلیتها در روز جمعه اعلام میشود.
پردیس ملت در چهل و چهارمین دوره جشنواره به عنوان سینمای نمایش آثار برای اهالی رسانه و خانه جشنواره تعیین شده است. سینماهای مردمی هم در شهر تهران شامل ۳۳ سالن میشود که علاقهمندان میتوانند از ساعت ۱۰ صبح روز جمعه بلیتها را خریداری کنند.
چهل و چهارمین جشنوارهی ملی فیلم فجر از روز ۱۲ بهمن آغاز میشود.
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