به گزارش خبرگزاری مهر، روز جمعه دهم بهمن جدول نمایش فیلم‌های چهل و چهارمین جشنواره ملی فیلم فجر در سینماهای مردمی، پردیس ملت و برج میلاد انتشار پیدا می‌کند. اسامی سینماهای مردمی جشنواره نیز با شروع پیش‌فروش بلیت‌ها در روز جمعه اعلام می‌شود.

پردیس ملت در چهل و چهارمین دوره جشنواره به عنوان سینمای نمایش آثار برای اهالی رسانه و خانه جشنواره تعیین شده است. سینماهای مردمی هم در شهر تهران شامل ۳۳ سالن می‌شود که علاقه‌مندان می‌توانند از ساعت ۱۰ صبح روز جمعه بلیت‌ها را خریداری کنند.

چهل‌ و چهارمین جشنواره‌ی ملی فیلم فجر از روز ۱۲ بهمن آغاز می‌شود.