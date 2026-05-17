آکسیوس: آمریکا نگران تهدید پهپادی کوبا است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آکسیوس، مقام‌ های اطلاعاتی آمریکا ادعا می کنند که کوبا طی سال‌ های اخیر صدها پهپاد نظامی دریافت کرده و به ادعای آنها این موضوع تهدیدی برای منافع آمریکا محسوب می‌ شود.

بر اساس اعلام این وبگاه، واشنگتن مدعی است که آمریکا تهدید پهپادهای تهاجمی از کوبا را شناسایی کرده است.

وبگاه آکسیوس به نقل از مقام‌ های اطلاعاتی آمریکا مدعی شد که هاوانا بیش از ۳۰۰ پهپاد به دست آورده و برنامه‌ هایی را برای حمله به پایگاه آمریکایی در خلیج گوانتانامو و کشتی‌ های جنگی آمریکایی آغاز کرده است.

واشنگتن بر این اساس، نگرانی هایی در این خصوص دارد و لذا ادعا می شود که در جریان سفر اخیر جان رتکلیف رئیس سازمان سیا، به کوبا در این خصوص هشدار داده شده است!

این در حالیست که دولت کوبا تا کنون بیانیه ای را در این خصوص رسانه ای نکرده است.