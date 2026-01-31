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۱۱ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۰۴

بسته شدن گذرگاه‌های غیر رسمی در مرزهای عراق و سوریه

بسته شدن گذرگاه‌های غیر رسمی در مرزهای عراق و سوریه

یکی از فرماندهان نیروهای حشد شعبی از بسته شدن تمام گذرگاه های غیر رسمی در مرزهای مشترک میان عراق و سوریه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، صلاح فاضل العیساوی یکی از فرماندهان نیروهای حشد شعبی در استان الانبار اعلام کرد که نوار مرزی مشترک میان عراق و سوریه به صورت کامل تحت کنترل قرار دارد.

وی در ادامه افزود: عناصر تروریست قدرت نفوذ در نوار مرزی را ندارند. منطقه ربیعه تا التنف سوریه و عرعر و مناطق بیابانی در غرب الانبار کاملا در امنیت هستند و تحت کنترل قرار دارند.

العیساوی تصریح کرد: تمام گذرگاه های غیر رسمی در مرز میان عراق و سوریه بسته شده است و تمام نیروهای نظامی مستقر در این منطقه در حالت آماده باش قرار دارند تا با هر گونه تجاوز تروریستی مقابله کنند.

کد مطلب 6735716

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