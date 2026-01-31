به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، صلاح فاضل العیساوی یکی از فرماندهان نیروهای حشد شعبی در استان الانبار اعلام کرد که نوار مرزی مشترک میان عراق و سوریه به صورت کامل تحت کنترل قرار دارد.

وی در ادامه افزود: عناصر تروریست قدرت نفوذ در نوار مرزی را ندارند. منطقه ربیعه تا التنف سوریه و عرعر و مناطق بیابانی در غرب الانبار کاملا در امنیت هستند و تحت کنترل قرار دارند.

العیساوی تصریح کرد: تمام گذرگاه های غیر رسمی در مرز میان عراق و سوریه بسته شده است و تمام نیروهای نظامی مستقر در این منطقه در حالت آماده باش قرار دارند تا با هر گونه تجاوز تروریستی مقابله کنند.