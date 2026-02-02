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۱۳ بهمن ۱۴۰۴، ۱۰:۵۶

۸ نفر در تیراندازی در عملیات پلیس در شمال شرقی برزیل کشته شدند

۸ نفر در تیراندازی در عملیات پلیس در شمال شرقی برزیل کشته شدند

در جریان تیراندازی پلیس در شهر اوناپولیس، ایالت باهیا در شمال شرقی برزیل، ۸ مظنون به جرم کشته و یک افسر پلیس نظامی زخمی شد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، به گفته دبیرخانه امنیت عمومی باهیا، این عملیات یک گروه جنایتکار را که ظاهراً قصد داشتند زندانیان را از زندان شهری فراری دهند، هدف قرار داد.

پلیس در ساعات اولیه صبح این گروه را در یک منطقه جنگلی در نزدیکی رودخانه جکیتینهونها رهگیری کرد و درگیری مسلحانه‌ای آغاز شد.

رسانه‌های محلی گزارش دادند که هر هشت مظنون در تبادل آتش زخمی و بعداً به یک مرکز درمانی محلی منتقل شدند و در آنجا جان باختند.

مقامات اعلام کردند که سلاح گرم، خشاب و مهمات در محل حادثه ضبط شده است.

کد مطلب 6737501

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