تیراندازی در مدرسه ای در برزیل با ۸ کشته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، در حادثه تیراندازی در مدرسه‌ای در برزیل دست کم ۸ نفر کشته و ۱۷ نفر زخمی شدند.

پلیس در این خصوص اعلام کرد: ۵ کودک و یک بزرگسال در این مدرسه به ضرب گلوله کشته شده اند.

برا ساس اعلام رسانه های برزیلی، مدیر این مدرسه تنها بزرگسالی است که در این حادثه جان خود را از دست داده است.

همچنین، زخمی شدن ۸ دانش آموز در تیراندازی مذکور مورد تأئید پلیس قرار گرفته است.

این درحالیست که پلیس تا کنون درباره هویت ضارب و علل و عوامل این حادثه اطلاعاتی را منتشر نکرده است.