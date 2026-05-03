۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۰۱

بدهی‌های تیم والیبال سایپا تسویه شد

تیم والیبال سایپا که سال گذشته به دلیل بدهی‌های انباشته از لیگ برتر والیبال کنار گذاشته شده بود، با پرداخت کامل بدهی‌های معوقه از بحران مالی عبور کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال سایپا فصل گذشته به دلیل بدهی‌های باقی‌مانده از سال ۱۴۰۳، از حضور در رقابت‌های لیگ برتر کنار گذاشته شد. این باشگاه که یکی از قدیمی‌ترین و باسابقه‌ترین تیم‌های والیبال ایران است، به‌دلیل بدهی‌های انباشته‌شده موفق به دریافت مجوز حضور در هفته‌های دوازدهم و سیزدهم لیگ نشد و در نهایت با دو باخت فنی از ادامه مسابقات کنار رفت.

البته لیگ برتر والیبال امسال نیز به‌دلیل حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به خاک ایران نیمه‌تمام ماند و در شرایطی که فدراسیون برای ازسرگیری مسابقات از ۱۵ فروردین تلاش می‌کرد، اما شرایط موجود و برنامه‌های تیم ملی مانع ادامه رقابت‌ها شد.

در حال حاضر باشگاه سایپا تمامی بدهی‌های معوقه سال‌های گذشته را که باعث کنار گذاشته شدن تیم از لیگ برتر والیبال شده بود، پرداخت کرد و نگرانی‌های حقوقی و مالی این تیم برطرف شده است.

سیده فرزانه شریفی

