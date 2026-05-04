والیبال ایران بدون سایپا ناقص است/ فدراسیون اجازه بدهد به لیگ برگردیم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال سایپا فصل گذشته به دلیل عدم تسویه حساب بدهی‌های سال ۴۰۳ مجوز حضور در دو هفته رقابت‌های لیگ برتر والیبال را از سوی سازمان لیگ دریافت نکرد و در نهایت پس از دو باخت فنی از لیگ والیبال کنار گذاشته شد.

رضا صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر، بااشاره به پرداخت بدهی‌های تیم والیبال سایپا گفت: متأسقانه فصل گذشته، به دلیل بدهی‌های باقی‌مانده از سال ۱۴۰۳، تیم سایپا با مشکلاتی مواجه شد که در نهایت به انحلال و حذف از رقابت‌های لیگ برتر منجر شد. اتفاقی که برای مجموعه باشگاه و جامعه والیبال ناخوشایند بود. اما امسال خوشبختانه با تلاش‌های انجام‌شده، تمامی بدهی‌های مربوطه تسویه شده و در حال حاضر نگرانی‌های حقوقی و مالی باشگاه برطرف شده است. در این راه اسپانسر تیم والیبال سایپا کمک زیادی به ما کرد که باید از آنها تشکر کنم.

سرمربی سایپا با تأکید بر اهمیت پرداخت مطالبات بازیکنان تصریح کرد: بازیکنان سرمایه‌های اصلی والیبال هستند و بدون تأمین حقوق آن‌ها نمی‌توان انتظار ثبات و موفقیت داشت. سال گذشته ما با تأخیر تیم را برای لیگ برتر بستیم و طبیعتاً این موضوع کار را دشوارتر کرد. با این وجود، تلاش کردیم با حداقل هزینه، تیمی رقابتی ببندیم؛ به‌طوری که شاید مجموع هزینه‌ها در حد یک تیم لیگ دسته اول هم بود.

وی ادامه داد: با همه این شرایط، بازیکنانی را از لیگ‌های زیرگروه و دسته یک جذب کردیم که خوشبختانه بسیاری از آن‌ها در نیم‌فصل مورد توجه تیم‌های دیگر قرار گرفتند و پیشنهادهای خوبی داشتند. همچنین چند بازیکن که در سال‌های گذشته به نوعی از سطح اول والیبال فاصله گرفته بودند در تیم ما احیا شدند. آنها توانستند دوباره توانایی‌های خود را نشان دهند و به شرایط مطلوب بازگردند.

صفایی در ادامه به بازگشت سایپا به لیگ برتر والیبال اشاره کرد و گفت: والیبال ایران بدون سایپا ناقص است. سایپا بخشی از تاریخ و اعتبار والیبال ایران است و حضورش در لیگ برتر نه تنها به رشد ورزش ملی کمک می‌کند، بلکه نسل جوان را برای آینده‌ای بهتر آماده می‌سازد. امیدوارم فدراسیون با نگاه به گذشته و ارزش‌های این باشگاه و با توجه به پایان زودهنگام لیگ و نامشخص بودن تیم‌های سقوط‌کننده و صعودکننده، اجازه دهد سایپا در فصل آینده نیز در لیگ برتر حضور داشته باشد تا با همبستگی سهم خود را در پیشرفت والیبال کشور ادا کند.

وی گفت: تیم ملی والیبال ایران امسال سالی سخت و سرنوشت‌سازی پیش رو دارد، مخصوصاً در این شرایط دشوار مطمئنم با درایت و برنامه‌ریزی درست فدراسیون و جسارت و غیرت بازیکنان، تیم ملی موفق و مثل همیشه پیروز خواهد شد.