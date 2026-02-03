مطالعات گردنه دوآب محور نقده – پیرانشهر تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان آرامون بعد از ظهر سه شنبه در جلسه بررسی روند اجرای طرح های راهسازی آذربایجان غربی اظهار کرد: مطالعات مرحله دوم گردنه دوآب محور نقده – پیرانشهر به طول ۲ کیلومتر بوده که با نطر اعضا به تصویب رسید.
وی با بیان اینکه با توسعه این محور که یکی از نقاط حادثه خیز بوده منجر به حذف این نقطه شده و ایمنی و سرعت سفر افزایش یافته وسهولت دسترسی را شاهد خواهیم بود، گفت: بر اساس مطالعات انجام گرفته برای اجرای این طرح ۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده است.
آرامون بیان کرد: توسعه راه های آذربایجان غربی و سهولت دسترسی به پایانه های مرزی در اولویت بوده و روند توسعه مسیرهای ارتباطی با جدیت دنبال می شود.
وی تاکید کرد: اجرای باسرعت پروژههای راهسازی به ویژه تکمیل بهسازی و توسعه محورهای ارتباطی در اولویت بوده و در حال حاضر عملیات راهسازی در بیش از ۶۰۰ کیلومتر از محورهای ارتباطی استان در اجراست.
شناسایی نقاط حساس و راهکارهای افزایش تابآوری با محوریت پدافند غیرعامل
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: شناسایی نقاط مهم و تقویت تابآوری زیرساختهای حساس، مهم و حائز اهمیت در برابر تهدیدات طبیعی و انسانی در حوزه راه و شهرسازی مورد تاکید قرار دارد و با جدیت دنبال میشود.
آرامون همچنین در جلسه کارگروه کالبدی و زیربنایی پدافند غیرعامل راه و شهرسازی آذربایجانغربی که با حضور مدیرکل پدافند غیرعامل آذربایجانغربی برگزار شد، اظهار داشت: پیشگیری پیش از بحران، اجرای طرحهای دقیق شناسایی، ارزیابی ریسک و ارتقای هماهنگی میان دستگاههای اجرایی راه و شهرسازی آذربایجانغربی در اولویت برنامهای ما قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه مجموعه راه و آمادگی کامل دارد، ادامه داد: افزایش آمادگی و کاهش آسیبپذیری در حوزههای مهم و حائز اهمیت و خدمات عمومی با جدیت دنبال میشود.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: اهمیت آمادگی و اقدامات لازم برای انجام اقدامات پیشگیرانه منطبق با پیشبرد اهداف پدافند غیرعامل تهیه و تدوین گردد و برنامههای حفاظت از زیرساختها، تداوم کارکردها، نحوه دسترسی و خدمات رسانی و تجهیزات فضاهای مشخص شده و کاهش آسیب پذیریها در راستای خدمات رسانی به مردم در شرایط اضطراری باید مورد تاکید باشد.
آرامون افزود: باید به این مسئله توجه کرد که ابزارهای مدیریت بحران، داشتن اطلاعات دقیق از رخدادهاست و عملکرد مثبت یک سیستم بررسیکننده و تصویر دقیقی از آثار رویدادها کمک بزرگی به مدیریت مؤثر بحران در وقوع حوادث خواهد کرد.
وی تاکید کرد: در راستای عکسالعملهای بهتر در شرایط لزوم و اجرای دستورالعملهای پدافند غیرعامل در حال حاضر ۵۹ دستگاه شتابنگار نسل چهارم در شهرستانهای این استان به بهرهبرداری رسیده و فعال هستند.
گام بلند آذربایجانغربی در راهسازی؛ توسعه همسطح کل شبکه موجود
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: در حرکتی درخشان که نویدبخش تحولی عظیم در زیرساختهای ترانزیتی و اقتصادی استان است، حجم پروژههای راهسازی فعال در آذربایجانغربی که بیش از ۶۰۰ کیلومتر بوده به نقطهای استراتژیک رسیده است.
پیمان آرامون در دیدار سردار تقی نجمی جانشین سپاه شهدا آذربایجانغربی، نیز اظهار کرد: طول جادهها و راههایی که در دست احداث یا ارتقا هستند، با مجموع کل راههای موجود و بهرهبرداری شده استان برابری میکند و این جهش توسعهای، نه تنها وضعیت جادههای فعلی را بهبود میبخشد، بلکه افق جدیدی برای حملونقل ایمن و اتصال مناطق دورافتاده استان ترسیم میکند.وی ادامه داد: این سطح از سرمایهگذاری و اجرای همزمان پروژهها، نشان از یک عزم ملی برای رفع گلوگاههای ارتباطی در این استان مرزی دارد.
آرامون افزود: مشکلی از بابات تامبن زمین برای اجرای طرحهای توسعهای و خدماتی و طرحهای نهضت ملی مسکن در سطح استان آذربایجانغربی نداریم و آماده هرگونه همکاری هستیم.
سردار تقی نجمی جانشین سپاه شهدا آذربایجانغربی نیز در این دیدار با تقدیر از عملکرد راه و شهرسازی اظهار کرد: در حال حاضر شاهد انقلاب راهسازی در سطح استان هستیم و این امر نویدبخش تحرک چرخ توسعه استان است.
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