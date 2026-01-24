۲۳۰۰ خانوار آذربایجان غربی از مسکن طرح جوانی جمعیت بهره مند شدند

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان آرامون بعد از ظهر شنبه در نشست تخصصی پایش طرح های حمایتی مسکن با بیان اینکه آذربایجانغربی جزو استانهای برتر در طرح جوانی جمعیت است، افزود: در بخش جوانی جمعیت برای ۲ هزار و ۳۴۰ خانوار از متقاضیان تایید نهایی شده در شهر و روستا در آذربایجانغربی اراضی مورد نیاز تامین و واگذار شده است.
وی بیان کرد: روند تامین اراضی مورد نیاز برای اجرای طرح جوانی جمعیت و واگذاری زمین رایگان به متقاضیان با جدیت دنبال میشود.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: در برنامه داریم دهه فجر امسال ۶ هزار و ۵۷۲ واحد مسکونی را در بخشهای حمایتی شهری، خودمالکین شهری و روستایی، بازآفرینی شهری، جوانی جمعیت و مسکن مهر افتتاح و به متقاضیان تحویل میشود.
آرامون افزود: با این آمار در بخش افتتاحهای دهه فجر در بهش طرح نهضت ملی مسکن نیز آذربایجانغربی جزو استانهای برتر بوده و این طرح در استان با جدیت دنبال میشود.
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