آیت الله دژکام: ملت ایران در برابر دشمنان استوار ایستاده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله لطفالله دژکام در خطبههای نماز جمعه شیراز با تأکید بر اهمیت تقوا، صبر و ثبات قدم، ماه مبارک رمضان را فرصت ویژهای برای تحصیل ملکه تقوا دانستند.
وی با اشاره به خطبه ۱۹ نهجالبلاغه، انسانهای با تقوا را کسانی معرفی کردند که عظمت خداوند را در قلب خود احساس میکنند و جز خدا هیچ چیز در نظرشان بزرگ نمیآید.
امام جمعه شیراز افزودند: کسانی که یقین به خداوند دارند در تندباد حوادث دنیا لغزش نمیکنند و استقامت و صبر خود را نشان میدهند. این همان پایهای است که امروز جبهه حق برای مقابله با توطئههای دشمن به آن نیاز دارد.
آیتالله دژکام به آیه ۲۵۰ سوره بقره نیز اشاره کردند و آن را «درس زندگی و منبع ثبات قدم» دانست و گفت: خدایا باران صبر بر ما ببار و ما را در برابر دشمنان پایدار و استوار بدار.
وی ادامه داد: صبر و استقامت واقعی از یقین به خدا و باور به قیامت ناشی میشود و انسان صابر در سختترین مصائب نیز آرامش و اعتماد قلبی دارد.
تقوا بدون عدالت امکانپذیر نیست
نماینده ولی فقیه در خطبه های دوم نماز جمعه شیراز به به اهمیت عدالت در زندگی و جامعه اشاره کردند و گفت: تقوا بدون عدالت امکانپذیر نیست و هیچ کس نمیتواند تحت عنوان خیرخواهی به دیگران ظلم کند.
وی همچنین به پویش مسجد همدل اشاره کردند و از مساجد خواستند تا با شناسایی نیازمندان واقعی در محلهها، کمکهای مؤثر و منظم ارائه دهند و از دلسوزیهای بیضابطه و ناکارآمد پرهیز کنند.
آیتالله دژکام در ادامه به موفقیتهای اقتصادی استان فارس اشاره کردند و افزودند: با تسهیلهای ایجاد شده توسط دولت، مردم فارس بیش از ۱۲۲ هزار میلیارد تومان در حوزه تولید و اشتغال سرمایهگذاری کردند که موجب رشد معیشت و تقویت اقتصاد ملی شد.
هیچ تهدیدی نمیتواند اراده ملت ایران را بشکند
امام جمعه شیراز در پایان به تقابل تمدن اسلام و کفر پرداختند و با یادآوری تهدیدات دشمنان گفت: ملت ایران با ایمان به خدا و پیروی از اهل بیت(ع) در برابر تمام توطئهها استوار ایستاده است. هیچ تهدیدی نمیتواند اراده ملت را بشکند.
آیتالله دژکام همچنین با اشاره به حوادث بینالمللی و تهدیدات آمریکا و رژیم صهیونیستی تأکید کردند: قدرت و اراده ملت ایران با یقین به خدا و تبعیت از رهبری الهی همواره پایدار است و دشمنان جز زوال و شکست نصیبی نخواهند داشت.
