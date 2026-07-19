نصب ۳۰۰ دستگاه بخاری راندمان بالا در مارگون

به گزارش خبرنگار مهر، حمید طالبی صبح یکشنبه در جلسه مدیریت محله‌محور اظهار کرد: شرکت گاز با همکاری یک شرکت دانش‌بنیان، برنامه‌های متنوعی برای فرهنگ‌سازی و مدیریت مصرف انرژی اجرا کرده است.

وی افزود: مشترکان با استفاده از اپلیکیشن طراحی شده، در صورت کاهش مصرف مشمول دریافت پاداش مالی شده و در برخی موارد خدماتی مانند نصب رایگان در و پنجره نیز دریافت می‌کنند.

مدیرکل شرکت گاز استان از آغاز طرح توزیع بخاری‌های راندمان بالا در شهرستان مارگون خبر داد و گفت: تاکنون حدود ۳۰۰ دستگاه نصب شده و این طرح به تدریج در سایر شهرستان‌های سردسیر نیز اجرا خواهد شد.

طالبی با هشدار نسبت به ناترازی گاز در کشور اظهار کرد: امسال ۱۱ استان در معرض محدودیت گاز قرار دارند و اگرچه استان کهگیلویه و بویراحمد شرایط پایدارتری دارد، اما صرفه‌جویی مردم برای حفظ پایداری شبکه ضروری است.

وی از فرمانداران، ائمه جمعه و مسئولان خواست با ایفای نقش «سفیران انرژی»، مردم را به رعایت الگوی مصرف تشویق کنند و گفت: رعایت نکردن پلکان‌های مصرف، موجب اعمال جریمه برای مشترکان خواهد شد.