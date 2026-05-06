مدیریت مصرف گاز نیاز امروز جامعه؛ در جنگ رمضان قطعی گاز نداشتیم

به گزارش خبرنگار مهر، حمید طالبی شامگاه چهارشنبه در نشست با اصحاب رسانه و فعالان فضای مجازی استان، با اشاره به اهمیت فرهنگسازی در حوزه مصرف انرژی، افزود: امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به تبیین درست مسئله انرژی و همراهی مردم در مدیریت مصرف نیاز دارد.
وی با بیان اینکه گاز یک ثروت خدادادی است، اظهار کرد: بیش از ۸۰ درصد گاز کشور از میدان پارس جنوبی در عسلویه و حدود ۲۰ درصد نیز از سایر مناطق تولید میشود و این گاز از اعماق بیش از سه هزار متری زمین استخراج و پس از طی مراحل پیچیده شیرینسازی و فرآوری، برای مصرف خانگی، صنعتی و صادرات آماده میشود.
مدیرعامل شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به هزینه بالای تولید و فرآوری گاز، تصریح کرد: استفاده نادرست از این سرمایه ملی، خسارت بزرگی به اقتصاد کشور وارد میکند و باید نگاه مردم به مصرف گاز، نگاهی مسئولانه و مبتنی بر صرفهجویی باشد.
وی با اشاره به مسئله ناترازی انرژی در کشور گفت: طبق برخی برآوردها، میزان هدر رفت انرژی در کشور به حدود ۱۰۱ میلیارد دلار در سال میرسد که رقمی بیش از دو برابر بودجه عمومی کشور است و مدیریت این بخش میتواند کمک بزرگی به اقتصاد ملی کند.
طالبی با بیان اینکه ما نمیگوییم مردم از انرژی استفاده نکنند، بلکه تأکید ما بر مصرف درست و اصولی است، ادامه داد: استفاده از تجهیزات غیراستاندارد و الگوی مصرف نامناسب، از عوامل اصلی اتلاف انرژی در کشور به شمار میرود.
وی با بیان اینکه شرکت گاز استان از دستگاههای خدمترسان پیشرو در استان است، افزود: در نظرسنجی انجامشده همزمان با سفر رئیسجمهور در پایان سال ۱۴۰۳، شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد با کسب ۸۷ درصد رضایتمندی، بالاترین میزان رضایت مردمی را در میان دستگاههای خدماترسان استان به دست آورد.
مدیرعامل شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به حملات اخیر دشمن به تأسیسات گازی کشور اظهار کرد: در جریان حمله به پنج فاز از پالایشگاههای بزرگ پارس جنوبی، افت شدید فشار گاز در کشور ایجاد شد، اما با برنامهریزی دقیق شرکت ملی گاز و مدیریت مصرف، اجازه ندادیم گاز مشترکان خانگی قطع شود.
وی تأکید کرد: در این شرایط، برخی صنایع به صورت موقت از مدار خارج شدند تا پایداری شبکه گاز خانگی حفظ شود و خوشبختانه این اقدام نتیجهبخش بود.
طالبی افزود: همکاران ما در سطح استان و کشور با تلاش شبانهروزی و اجرای اقدامات فنی لازم، موفق شدند شبکه گاز را پایدار نگه دارند و حتی یک دقیقه قطعی گاز در استان ثبت نشد.
وی با اشاره به تداوم اجرای پروژههای گازرسانی در استان گفت: با وجود مشکلات ناشی از خروج برخی پتروشیمیها از مدار تولید و کمبود لوله پلیاتیلن، با رایزنی و تأمین نیاز از سایر استانها، پروژههای گازرسانی متوقف نشد.
مدیرعامل شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: هماکنون هر ۲۱ شهر استان به طور کامل از نعمت گاز برخوردار هستند و گازرسانی به تمامی صنایع متقاضی نیز در کوتاهترین زمان ممکن انجام شده است.
